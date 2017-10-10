۴۵ درصد بزهکاران جرائم اینترنتی در سمنان تحصیلات عالیه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صادقی کاشان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۹۲ درصدی پرونده‌های ورودی به پلیس فتا در شش ماهه اول سال جاری خبرداد و ابراز داشت: ۷۱ درصد متهمانی که به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند را مردان و ۲۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بیشترین متهمان دستگیر شده دارای میانگین سنی بین۱۷تا ۲۵ سال بوده و ۴۵ درصد بزهکاران اینترنتی که در شش ماهه سال جاری به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند، دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان اینکه کاربران فضای سایبری با بالا بردن اطلاعات خود و رعایت موارد ایمنی فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سایبری سلب کنند، ابراز داشت: اولویت‌های جرائم در شش ماه سال جاری در استان به ترتیب فراوانی برداشت غیر مجاز، کلاهبرداری اینترنتی و مزاحمت اینترنتی را شامل می شود.

صادقی در ادامه تصریح کرد: با توجه به افزایش جرائم در فضای مجازی به خصوص در حوزه بانکداری، تمام کاربران فضای سایبر نکات امنیتی را در این حوزه مد نظر قرار دهند و از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خرید کنند و بدانند مراکزی که کالاهای ممنوعه، غیر مجاز و یا پایین‌تر از قیمت واقعی کالا را تبلیغ می‌کنند به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.

وی با بیان اینکه کاربران باید در زمان پرداخت وجه به صورت الکترونیکی حتما نکات ایمنی درگاه‌های بانکی اعم از https، صفحه کلید مجازی، نام بانک را مدنظر قرار دهند، افزود: کاربران فضای مجازی در صورت مواجه با موارد مشکوک مراتب را سریعا از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.