اعزام ۱۷ هزار مبلغ به مدارس کشور طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک ائمه جمعه و روسای آموزش و پرورش شهرستان های لرستان با اشاره به اینکه عملی ترین کار ائمه جمعه و جماعات، کار تربیتی است، اظهار داشت: رویکرد ما در ارتباط با حوزه های علمیه، اصل تعامل است و همگی یک هدف را دنبال می کنیم که آن هدف تربیت صحیح دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه عرصه همکاری حوزه های علمیه با وزارت آموزش و پرورش فعلا در حوزه فعالیت های تبلیغی است، تصریح کرد: متاسفانه امروز بسیاری از مدارس ما در سطح کشور امام جماعت ندارند و باید در این حوزه در یک بازه زمانی مشخص برنامه ریزی لازم شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی ستاد حوزه های علمیه و آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در هر شهرستانی که روحانی و طلبه خبره و اهل فن وجود دارد باید این مطالبه شکل بگیرد که در مدارس حضور یابد و به کار تبلیغی و تربیتی مشغول شود، افزود: سال گذشته بالغ بر ۱۷ هزار مبلغ را به مدارس سراسر کشور اعزام کردیم که از این تعداد ۳۵۰۰ مبلغ به صورت ثابت در مدارس فعالیت می کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه انتظار ما این است که کارگاه های کارشناسی با حضور ائمه جماعات و مسئولان آموزش و پرورش در شهرستان های مختلف استان برگزار شود، گفت: در این کارگاه ها باید راهکار های لازم در حوزه تربیت دینی دانش آموزان ارائه شود و برنامه زمانبندی یک ساله تدوین شود.