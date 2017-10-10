به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در بازدید از فرودگاه بین‌المللی پیام که پیش از ظهر سه‌شنبه برگزار شد، بابیان اینکه این فرودگاه ظرفیت ویژه‌ای برای استان البرز محسوب می‌شود، اظهار کرد: امروز برای شناخت بیشتر و جامع‌تر از این فرودگاه بازدید کرده‌ام.

وی بابیان اینکه در مناطق اقتصادی بایستی همکاری دوطرفه‌ای با استان‌ها صورت گیرد چراکه عدم توجه به این مهم زمینه‌ساز مشکلاتی خواهد شد، افزود: باید از ظرفیت این منطقه برای خدمت به مردم استان و البته کشور بهره گرفت.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: بدون شک باید این منطقه ازنظر اقتصادی تقویت شود؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بستر تحقق اهداف عالی و مدنظر را بیش از گذشته میسر می‌سازد.

نجفی با اعلام اینکه رفع مشکلات بزرگراه همت طی جلساتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و برطرف خواهد شد، گفت: موانع موجود در مسیر رشد استان طبق سخنان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به وی ارائه و اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهروندان البرزی باید به‌درستی در جریان ظرفیت‌های این منطقه قرار گیرند و نسبت به آن بهره‌مند شوند، ادامه داد: عزم جدی برای کمک به این مجموعه‌داریم، این منطقه فرصت و ظرفیت بزرگی برای استان البرز محسوب می‌شود.

استاندار البرز با اشاره به اینکه نرخ بیکاری البرز قابل‌گفتن نیست، گفت: این منطقه می‌تواند بستر اشتعال خیل عظیمی از جوانان را فراهم کند

وی با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در این منطقه صورت گرفته است، این منطقه فرصت بزرگی برای استان و کشور محسوب می‌شود، اعلام کرد: برای مسافربری کردن این مجموعه باید زیرساخت‌های لازم صورت گیرد.

نجفی با اعلام اینکه تنگناهایی در اطراف منطقه برای مسافری بری کردن پیام وجود دارد که با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: بحث مسافربری شدن فرودگاه پیام خواست مردم البرز محسوب می‌شود که با حفظ قوانین پیگیری می‌شود.