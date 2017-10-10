به گزارش خبرگزاری، به نقل از پلیس هرمزگان، علی اسفندانی در تشریح عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری در جمع خبرنگاران گفت: طی این مدت، در تصادفات منجر به فوت ۱۶ درصد و تصادفات جرحی ۱۰ درصد نسبت با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته ایم.

وی اذعان کرد: ۲۶ درصد تصادفات برون شهری مربوط به موتورسیکلت سواران و ۲ در صد مربوط به احشام است.

این مسئول انتظامی بیشترین آمار تصادفات را مربوط به خودرو های سواری اعلام کرد و گفت: ۵۷ درصد حوادث جاده ای در ۳۰ کیلومتری شهر ها و ۴۳ درصد بالای ۳۰ کیلومتر رخ می دهد.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین، در این مدت ۵۴۲ دستگاه خودرو به علت خلافی بالای یک میلیون تومان توقیف شدند که به علت تلاش و کوشش شبانه روزی در این زمینه ۳۵ درصد کاهش داشتیم.

اسفندانی همچنین از انجام ۲۵۳ مورد تست سلامت رانندگان خبر داد و گفت: تعداد ۵۲ نفر از این رانندگان اعتیادشان محرز شد که علاوه بر توقیف خودرو، نمره منفی نیز برای گواهینامه آنان اعمال شد.

این مسئول انتظامی با تاکید بر جدیت در برخورد با اعمال قانون برای رانندگان متخلف، گفت: آموزش به طور گسترده در سطح مساجد، مدارس و ... برگزار می گردد و بزودی برج نوری در محورهای پر تصادف نصب خواهد شد.

اسفندانی تصریح کرد: بیشترین چالش ما در محور شمالی تردد ماشین های سنگین و در محور شرقی تردد احشام است که در محورهای دو طرفه تصادفات خسارات بیشتری بدنبال دارد.

وی با اشاره به وجود ۷۲ دستگاه دوربین کنترل سرعت در محورهای استان، بیان داشت:سیستم سپهتن که در ناوگان حمل و نقل عمومی برای اتوبوس ها نصب شده است ، برای خودروهای حامل سوخت و همچنین سواری های مسافر کش نصب خواهد شد.

اسفندانی بیشترین علت تصادفات را عدم توجه به جلو با ۴۱ درصد ناشی از خستگی و خواب آلودگی، استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن اعلام کرد که عدم رعایت حق تقدم و انحراف به چپ در مراتب بعدی قرار دارند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با تاکید بر استفاده از تجهیزات ایمنی بویژه کپسول اتش نشانی در خودروها، بیان کرد: رانندگان عزیز با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مجاز ، توجه به جلو ، حرکت از منتهی علیه سمت راست و رعایت فاصله طولی باعث کاهش حوادث جاده ای شده و پلیس را در خدمت رسانی به مردم عزیز یاری می رسانند.