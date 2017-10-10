به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه اجرای طرح رجیستری موبایل که با حضور وزرای ارتباطات، صنعت و روسای سازمان های حمایت از مصرف کننده و گمرک برگزار شد، در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تا علاوه بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شاهد اجرای تولید گوشی موبایل و ایجاد اشتغال در یک پروسه زمانی مناسب باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در اجرای این طرح به عنوان محوریت، مسئولیت مذاکرات تجاری با واردکنندگان عمده گوشی و تجهیزات را بر عهده گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری وزارت صنعت نیز قرار است نیاز مصرف کنندگان در این عرصه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همکاری کامل تمام نهادهای مرتبط در این پروژه اجرای موفق این طرح را به همراه خواهد داشت گفت: ایجاد انضباط در تولید داخلی و واردات کالای تلفن همراه، افزایش استاندارد در ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و در نهایت رضایت مردم از جمله اهداف اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل است.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در کارگروه کمیته فرماندهی اجرای طرح رجیستری مقرر شد با همکاری سازمان های مذکور سامانه واردات گوشی تلفن همراه پیاده سازی و اجرایی شود.

شریعتمداری تاکید کرد: اجرای این سامانه با اولویت استفاده از تلفن همراه تولید داخل و نیز جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و ثبت گوشی های وارداتی در سامانه گمرک و شبکه مخابراتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.