دیه 5 محیط بان کشته شده بزودی پرداخت می شود

اسماعیل رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته 5 محیط بان در مناطق حفاظت شده توسط شکارچیان غیر مجاز کشته شدند اما هنوز دیه این افراد پرداخت نشده ولی بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده بزودی و طی چند ماه آینده ، دیه محیط بانان کشته شده به بازماندگان و خانواده آنان پرداخت شود.

وی به ارائه تسهیلات ویژه به خانواده های محیط بانان کشته شده اشاره کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است از خانواده های این افراد که جان خود را در مناطق حفاظت شده از دست دادند حمایت لازم را داشته باشد و با تاکید رئیس سازمان ، مقرر شده تسهیلات ویژه ای در اختیار خانواده این محیط بانان قرار گیرد.

رمضانی تصریح کرد: کشته شدن تعدادی از محیط بانان در مناطق حفاظت شده امری است که هر ساله با آن مواجه هستیم و این امر نشات گرفته از ضعف قوانین در برخورد با ورود افراد مسلح به مناطق حفاظت شده است.

مدیرکل نظات و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست به برخورد شدید با شکارچیان غیر مجاز و افرادی که مسلح وارد مناطق حفاظت شده می شوند تاکید کرد و گفت: برخورد باید به گونه ای باشد تا افراد مسلح جرات حضور در مناطق حفاظت شده را نداشته باشند.