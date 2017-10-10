معضلات اجتماعی استان همدان با دید سیاسی قابل حل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستانی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون شهرسازی شورای شهر همدان گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی که در چند دهه اخیر با آنها مواجه بوده ایم با انباشت آسیب های اجتماعی بر اثر سیاست های نامتوازن توسعه در کشور بوده است.

سعید گلستانی با اشاره به اینکه بسیاری از دیدگاه های سیاسی مانع دیدن مسائل اجتماعی شده است، افزود: مسائل و معضلات اجتماعی با دید سیاسی قابل حل نیست و اکثر افراد انتظار دارند در این زمینه تنها دولت وارد شده و مشکلات را حل کند و خود اقدامی انجام ندهند.

گلستانی با بیان اینکه حل معضلات اجتماعی همکاری همت همگانی را می طلبد، اضافه کرد: حل مشکلات در ابتدا نیازمند ایجاد ساختارها برای تسهیل در انجام امور است.

وی با اشاره به وظایف شهرداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: در جوامع خارجی هر نوع خدماتی که برای افراد ارائه می شود باید هزینه آن پرداخت شود این درحالی است که در جامعه ما بعضی از خدمات رایگان ارائه می شود.

معاون اجتماعی وقوع جرم دادگستری همدان با تاکید بر اینکه در خدمات رسانی باید آینده نگر بود، افزود: مسئولان و متولیان در توانمند سازی مناطق کم برخوردار باید منافع شهر و شهروندان را در نظر بگیرند.

گلستانی به وجود بنگاه های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق کم برخوردار شهر اشاره کرد و یادآور شد: نخستین قدم برای رفع این معضل ایجاد دفاتر محلی در مناطق مختلف محلی شهر است.

وی اضافه کرد: همچنین در این راستا ساماندهی بنگاه های معملات ملکی در حال انجام است، اما برای ساماندهی کامل ورود و همکاری مجمع امنورذ صنفی و اصناف ضروری است.

گلستانی با تاکید بر تدوین طرح جامعه شهری اظهار داشت: برای رفع معضلات اجتماعی باید با برنامه پیش رفت و در حال حاضر اقدامات به کندی پیش می رود چرا که دیگر دسنگاه های اجرایی مرتبط با جدیت وارد نشده اند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: باید برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق اطلاع رسانی محیطی در خصوص نقشه های طرح های فرادستی با نصب بنر و بیلبوردهای بزرگ در مناطقی که احتمال مستعد اینگونه ساخت و سازها وجود دارد اقدام کرد.

علی فتحی نصب دوربین های کنترل برای کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را ضروری دانست و اضافه کرد: همچنین باید از روش های دیگر اطلاع رسانی از جمله رسانه هاو فضای مجازی در این خصوص استفاده کرد.