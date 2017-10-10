سالیانه ۲.۲میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله امینی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران طیور سراسر کشور در ارومیه افزود: سالانه دومیلیون ۲۰۰ هزارتن گوشت مرغ، ۹۵۰ هزارتن تخم مرغ و ۸۲ هزارتن عسل در کشور تولید می شود.

وی تولید ژل رویال و بره موم را ازدیگر برنامه های این وزارت برای خروج تولید عسل از تولید تک محصولی عنوان کرد و افزود: اصلاح وضعیت ساختار مرغداریها، کاهش مصرف سوخت، بهبود ضریب تبدیل و تولید اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

امینی بررسی سامانه مدیریت یکپارچه صنعت طیور کشور را از مهمترین اهداف برگزاری گردهمایی عنوان کرد و گفت: این سامانه با هدف تولید متوازن درطول سال و عرضه محصولات باقیمت مناسب اجرا می شود و در قالب آن، طرح کاهش وزن، مدیریت صادرات و بحث توسعه زنجیره های تولید پیگیری خواهد شد.

امینی افزود: این گردهمایی دو روزه نحوه ثیت اطلاعات در سامانه یکپارچه مدیریت طیور کشور که وظیفه مدیریت گله های طیور کشور به منظور تولید مناسب و عرضه آن به قیمت مناسب را بر عهده دارد، مورد تحلیل و بررسی حاضرین قرار می گیرد و ضروری است تمامی استانها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات در این سامانه مشخصات خود را ثبت کنند.

وی اظهارداشت: کنترل و مدیریت روند تولید گوشت مرغ، صادرات و توسعه زنجیره های تولیدی در کشور، گازرسانی، اصلاح و بهبود وضعیت ساختار مرغداری هادرجهت کاهش مصرف سوخت و تولید مطلوب با کاهش هزینه ها و تولید اقتصادی از مواردی است که از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و باید به صورت جدی در واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در تولید عسل و گوشت مرغ آذربایجان غربی جزو رتبه های اول کشوری است، اضافه کرد: درباره زنبور عسل باید خروج از وضعیت تک محصولی و توجه به مصارف چند محصولی شامل ژل رویال، بره موم و سایر محصولات مورد توجه قرار گیرد.