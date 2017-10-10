به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، بیست و ششمین نشست روسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور، روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه با هدف بررسی نقش و جایگاه پارکهای علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار میشود.
نحوه همکاری صندوق رفاه دانشجویان در حمایت از دانشجویان کارآفرین به منظور ایجاد کسب و کارهای فناورانه و اشتغال دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی و نحوه تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری از جمله اهداف برگزاری این نشست است.
همچنین آسیب شناسی نحوه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی دانشبنیانی مستقر در پارکهای علم و فناوری و برنامههای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تعامل با پارکهای علم و فناوری از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.
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