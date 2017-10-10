به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر سه شنبه در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران، به توسعه زیر ساختها در جاسک اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساختهای جاسک و سواحل مکران با توجه به منویات مقام معظم رهبری، یکی از اولویتهای دولت و مدیریت استان هرمزگان است.
وی اضافه کرد: اقدامات بههنگام و سرعت در آمادهسازی زیر ساختها در جاسک میتواند شرایط توسعه و پیشرفت بیشتر استان هرمزگان و کشور را فراهم سازد.
استاندار هرمزگان مسئولیتها را امانت الهی دانست و تصریح کرد: میزهای مدیریتی برای هیچکس نمیماند و آن چیزی که باقی خواهد ماند فعالیت و تاثیرگذاری یک فرد در زمان مسئولیت خود است.
همتی بیان داشت: باید از فرصتها برای خدمت، کار و تلاش برای توسعه و آبادانی کشور استفاده کرد و نباید در این راه حتی یک روز را از دست داد و برای رسیدن به این هدف مهم باید از افراد و مدیران کارآمد و خستگیناپذیر استفاده کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم گام خوب و موثری در دولت دوم دکتر روحانی در استان هرمزگان که دارای ظرفیتها بالا ومنحصر بفردی است برداریم، باید از حداکثر زمان استفاده و از هدررفت وقت جلوگیری کنیم و گامهای محکم و استواری در زمینه توسعه زیر ساختهای استان و کشور برداریم زیرا توسعه استان هرمزگان موجب رشد کشور میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران نیز در این دیدار، عنوان کرد: هرمزگان یکی از استانهای ظرفیتهای متعددی در زمینه صنعت و معدن دارد که این ظرفیتها اهمیت ویژهای به هرمزگان در سطح ملی داده است.
علی یزدانی توسعه جاسک و سواحل مکران را یکی از اولویت های دولت و کشور دانست و افزود: امیدواریم با آمدن دکترهمتی در قامت استاندار هرمزگان شاهد تحرک و تحول جدی در مجموعه استان باشیم.
نظر شما