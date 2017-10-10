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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

استاندار هرمزگان:

توسعه استان هرمزگان موجب رشد کشور می‌شود

توسعه استان هرمزگان موجب رشد کشور می‌شود

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: باید از حداکثر زمان استفاده و از هدررفت وقت جلوگیری کرد و گام‌های محکم در زمینه توسعه زیر ساخت‌های استان برداریم زیرا توسعه استان هرمزگان موجب توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر سه شنبه در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، به توسعه زیر ساخت‌ها در جاسک اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های جاسک و سواحل مکران با توجه به منویات مقام معظم رهبری، یکی از اولویت‌های دولت و مدیریت استان هرمزگان است.

وی اضافه کرد: اقدامات به‌هنگام و سرعت در آماده‌سازی زیر ساخت‌ها در جاسک می‌تواند شرایط توسعه و پیشرفت بیشتر استان هرمزگان و کشور را فراهم سازد.

استاندار هرمزگان مسئولیت‌ها را امانت الهی دانست و تصریح کرد: میزهای مدیریتی برای هیچ‌کس نمی‌ماند و آن چیزی که باقی خواهد ماند فعالیت و تاثیرگذاری یک فرد در زمان مسئولیت خود است.

همتی بیان داشت: باید از فرصت‌ها برای خدمت، کار و تلاش برای توسعه و آبادانی کشور استفاده کرد و نباید در این راه حتی یک روز را از دست داد و برای رسیدن به این هدف مهم باید از افراد و مدیران کارآمد و خستگی‌ناپذیر استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم گام خوب و موثری در دولت دوم دکتر روحانی در استان هرمزگان که دارای ظرفیت‌ها بالا ومنحصر بفردی است برداریم، باید از حداکثر زمان استفاده و از هدررفت وقت جلوگیری کنیم و گام‌های محکم و استواری در زمینه توسعه زیر ساخت‌های استان و کشور برداریم زیرا توسعه استان هرمزگان موجب رشد کشور می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این دیدار، عنوان کرد: هرمزگان یکی از استان‌های ظرفیت‌های متعددی در زمینه صنعت و معدن دارد که این ظرفیت‌ها اهمیت ویژه‌ای به هرمزگان در سطح ملی داده است.

علی یزدانی توسعه جاسک و سواحل مکران را یکی از اولویت های دولت و کشور دانست و افزود: امیدواریم با آمدن دکترهمتی در قامت استاندار هرمزگان شاهد تحرک و تحول جدی در مجموعه استان باشیم.

کد مطلب 4109988

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