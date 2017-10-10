رئیس جدید هیئت جانبازان و معلولین استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین، سید محمد موسوی با کسب ۱۱ رای، برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

این مجمع با حضور خسروی وفا رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین و جامعه ورزش استان در هتل ورزش قزوین برگزار شد.

پیش از این مهجور بیش از ۲۰ سال بعنوان رئیس این هیئت فعالیت می کرد.

آغاز تمرینات مرحله سوم تیم ملی سپک تاکرا

مرحله سوم اردوی تیم ملی سپک تاکرا با شرکت ۲۰ ملی پوش از امروز در قزوین آغاز شد.

در این مرحله از اردو، رامین رامندی، حمید رضا گروه ای، علیرضا احمدی بعنوان ورزشکار و سید محمد حدادی بعنوان مربی از قزوین حضور دارند.

سومین مرحله تمرینات تیم ملی سپک تاکرا تا ۲۵ مهر در سالن شهید بابایی قزوین ادامه دارد.

ملی پوشان خود را برای شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۱۷، آماده می کنند.

تیم فوتبال کاسپین قزوین فردا به میدان می رود

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو کشور و در بازی هفته ششم تیم فوتبال کاسپین قزوین فردا در خانه به مصاف نفت و گاز گچساران می رود.

این بازی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

تیم کاسپین هم اکنون با ۴ امتیاز در مکان نهم گروه ب این رقابت ها قرار دارد.

مسابقات انتخابی تنیس روی میز استان برگزار شد

در پایان رقابت های تنیس روی میز قهرمانی‌ استان و انتخابی تیم های نوجوانان و جوانان استان ایلیا جهانفر، کیارش زین العابدینی، محمدرضا حسین پور و سینا حکیما عناوین اول تا چهارم و جواز حضور در ترکیب تیم استان را کسب کردند.

۴ نفر اول این مسابقات به همراه مهیار بهنام نژاد در رقابت های قهرمانی نوجوانان، جوانان کشور که ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در قزوین برگزار می شود به میدان خواهند رفت.

این رقابت ها در خانه بین المللی تنیس روی میز غدیر قزوین برگزار شد.

قهرمانی راننده قزوینی در رقابت های بین المللی آفرود ترکیه

در پایان این مسابقات، علی خضری راننده قزوینی تیم زنجان عنوان نخست کلاس کمتر از ۲۵۰۰ سی سی را کسب کرد.

برادران خضری با عقد قراردادی ۲ ساله به تیم افرود زنجان پیوسته اند.

رقابت های آفرود بین المللی ترکیه با شرکت ۹۵ راننده از کشورهای ارمنستان، گرجستان، ایران، روسیه و ترکیه، طی دو روز در شهر ارتوین ترکیه برگزار شد.