اعلام آمادگی ۶۶ نفر برای اهدای جسد/تعیین دفترخانه ثبت رضایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر امین رادمنش افزود: در پی اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور مبنی بر اهدای جسد برای استفاده در مراکز آموزشی و دانشگاهی تاکنون ۶۶ نفر ضمن تماس با این مرکز برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده اند.

وی در خصوص روند اعلام آمادگی اهدای جسد افزود: افرادی که به اهدای جسد خود برای استفاده در مراکز آموزشی تمایل دارند می توانند با شماره ۵۵۴۴۲۸۴۴ و ۵۵۴۴۲۶۴۴ تماس بگیرند و آمادگی خود را اعلام کنند.

رادمنش اظهار داشت: پس از اعلام آمادگی از طریق تماس تلفنی و ثبت مشخصات فرد، وی برای ثبت رضایت محضری به یکی از دفترخانه های مشخص شده از سوی سازمان معرفی می شود و رضایت نامه خود را به شکل محضری به ثبت می رساند.

مدیراجرایی واحد فراوری بافت و پیوند نسوج خاطرنشان کرد: در شهر تهران دو محضر برای معرفی علاقه‌مندان اهدای جسد مشخص شده است و از آنجا که تمام هزینه های این اقدام توسط سازمان پرداخت می شود، متقاضیان اهدای جسد باید به یکی از این دو محضر مراجعه کنند.

به گفته وی، از رضایت نامه اخذ شده یک نسخه در اختیار فرد داوطلب قرار می گیرد و یک نسخه نیز برای سازمان پزشکی قانونی کشور ارسال می شود.

رادمنش با تأکید بر اینکه برای اظهار آمادگی اهدای جسد هیچ نیازی به مراجعه به پزشکی قانونی نیست گفت: افراد طی تماس تلفنی با شماره های اعلام شده از نحوه انجام کار مطلع و در صورت تمایل به اهدای جسد، محضر نزدیک‌تر به محل سکونتشان برای اخذ رضایت نامه به آنان معرفی می شود، ضمن آنکه نسخه رضایت نامه نیز توسط محضر برای پزشکی قانونی ارسال خواهد شد.

مدیراجرایی واحد فراوری بافت و پیوند نسوج در پایان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به منظور رفاه حال شهروندان و دسترسی راحت‌تر متقاضیان اهدای جسد به دفترخانه ها، در پی افزایش تعداد محضرخانه های طرف قرارداد با این سازمان است.