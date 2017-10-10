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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کرمانشاه مشخص شد

نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کرمانشاه مشخص شد

کرمانشاه- نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان کرمانشاه در اوزان مختلف مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان استان کرمانشاه با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

این مسابقات به مدت چهار روز در دو نوبت صبح و عصر در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد.

نفرات برتر اوزان دهگانه در مسابقات کشتی آزاد انتخابی بزرگسالان استان کرمانشاه بدین شرح است:

۵۷ کیلوگرم پوریا جمشیدی

۶۱ کیلوگرم خیرالله قهرمانی

۶۵ کیلوگرم نوید عزیزی

۷۰ کیلوگرم یزدان ثنائی نیا

۷۴ کیلوگرم حامد رشیدی

۷۹ کیلوگرم بهمن تیموری

۸۶ کیلوگرم یحیی شکر بیگی

۹۲ کیلوگرم ارشک محبی

۹۷ کیلوگرم روزبه محبی

۱۲۵ کیلوگرم محمد مرادی

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه الف طی روزهای ۹ و ۱۰ آبان ماه به میزبانی خرم آباد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4109992

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