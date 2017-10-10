سهم رانندگان در تصادفات جاده ای ۱.۲۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس داود کشاورزیان در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سطح استان های کشور افزود: تعداد خودروهای ایران ۱۹ میلیون است و آمار خودروها در ایران یک میلیارد برآورد شده است. ما یک درصد جمعیت کل جهان را داریم و ۱.۸ درصد کل خودروهای دنیا را به خود اختصاص داده ایم این در حالیست که سهم جابجایی کالا و مسافر در جاده ها در ایران ۹۰ درصد است.

وی گفت: آمار تلفات جاده ای در دنیا بالغ بر یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است و کشور ما در سال گذشته در جاده های درون شهری و برون شهری ۱۶ هزار تلفات داشته ایم. یک درصد جمعت جهان را داریم و ۱.۲۵ درصد تلفات جاده ای را به خود اختصاص داده ایم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ادامه داد: استفاده از تکنولوژی روز و دوربین های ثبت تخلف به پلیس کمک می کند که نظارت بیشتری در جاده ها داشته اشد وضعیت در کشور ما به گونه ای است که کاهش تلفات کار بسیار سختی است اگرچه در چند سال اخیر کاهش داشتیم اما در شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه فقط یک درصد شاهد کاهش تلفات جاده ای بوده ایم.

کشاورزیان در ادامه به قانون رسیدگی به تخلفات جاده ای اشاره کرد و افزود: طبق قانون اگر بعد از دوماه فرد متخلف جریمه را پرداخت نکند جریمه دو برابر می شود اگر بعد از ۴ ماه جریمه را پرداخت نکند پلیس او را به دادگاه معرفی می کند اگر بعد از یک ماه تذکر جریمه پرداخت نشود گواهینامه ابطال می شود و خودرو توقیف می شود.

وی اضافه کرد: باید در پرداخت جرایم به تبصره توجه کنیم و بخشودگی نداشته باشیم اگر فردی جریمه را پرداخت نکرد بعد از ۴ ماه گواهینامه ابطال می شود و پلاک خودرو توقیف شود.

کشاورزیان با اشاره شناسایی۳ هزار نقطه حادثه خیز گفت: بعد از انجام محاسبات ۱۵۰۰ نقطه به عنوان مناطق حادثه خیز شناسایی شدند که برای رفع نقایص این نقاط به اعتباری در حدود یک میلیاردتومان نیاز است.

وی در پایان درباره مبلغ جریمه تخلفات که به سازمان راهداری اختصاص می یابد نیز افزود: طبق قانون پیش بینی شده که ۶۰ درصد از تخلفات در اختیاز سازمان راهداری قرار گیرد اما متاسفانه در دو سال گذشته علی رغم تصویب این اعتبار در بودجه فقط ۳۰ درصد به دلیل تنگناهای دولت به سازمان راهداری اختصاص یافت که امیدواریم که موانع موجود در اختصاص کل مبلغ به زودی برطرف شود.