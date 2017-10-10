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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

معاون وزیر کار؛

جوانان باید با مهارت‌ مشاغل اقتصادی و تولیدی آشنا شوند

جوانان باید با مهارت‌ مشاغل اقتصادی و تولیدی آشنا شوند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه لزوم مهارت آموزی به عنوان یک گفتمان ملی در حال شکل گیری است، گفت:همه افراد باید از دوران جوانی با مشاغل اقتصادی و کار و تولید آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین سازگارنژاد  در مراسم رونمایی از کتاب ایران مهارت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آموزش‌های مهارتی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی کشور می‌تواند تحول عظیمی در بازار کار کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه همه ما یک هدف را دنبال می کنیم و باید بتوانیم در عرصه مهارت آموزی نقش خود را به خوبی ایفا کنیم ادامه داد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش امروز مهارت آموزی به عنوان یک گفتمان ملی در حال شکل گیری است که امیدوارم که با این گفتمان عظیم منابع انسانی موجود در بازار حفظ شود. 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: آموزش‌های مهارتی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی کشور می‌تواند تحول عظیمی در بازار کار کشور ایجاد کند، همه افراد باید از دوران جوانی با مشاغل اقتصادی و کار و تولید و کسب و کار آشنا شوند.

بر اساس این گزارش، همایش آموزش مهارت‌های کوتاه‌مدت کارآفرینی در قالب یک‌هزار دوره آموزشی در آیین افتتاح طرح «ایران‌مهارت» امروز با حضور بطحایی وزیر آموزش و پرورش ، ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد امین سازگارنژاد معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جمعی از مسئولان در محل ساختمان وزارت کار برگزار شد.

کد مطلب 4109996
محمد جندقی

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