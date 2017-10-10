اجرای طرح تصفیه پساب در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرخانی معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه برای اجرای این طرح، آب خاکستری (شامل حمام و روشویی) مجموعه خوابگاه های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان با جمعیت حدود پنج هزار دانشجو از آب آشامیدنی جدا شده، اظهار کرد: در این طرح آب خاکستری خروجی از خوابگاه ها تصفیه و در یک استخر جمع آوری می شود و سپس برای مصارف فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی حجم آب تصفیه شده در این طرح را ۲۰۰ متر مکعب در روز اعلام کرد و گفت: این طرح بصورت بومی و با کمک شرکت آبفا اصفهان که حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از هزینه های آن را بصورت یارانه تامین کرد، اجرا شده است.

میرخانی با بیان اینکه مقرر است این طرح در آینده در مجموعه مسکونی کارکنان و استادان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نیز اجرا شود، گفت: علاوه بر این طرح، با اجرای طرح قنات سنتی اقدام به جمع آوری آبهای مازادی شده است که از طرف کوه صفه به سمت شهر و پردیس دانشگاه سرازیر می شود.

وی هزینه ایجاد این قنات ها را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پردیس دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان حدود ۱۲۰ هکتار فضای سبز دارد که ۴۰ هکتار آن بصورت قطره ای آبیاری می شود.