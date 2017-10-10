نخستین کتابخانه سیار روستایی سرخه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال ظهر سه شنبه در آئین افتتاح کتابخانه سیار روستایی سرخه، ضمن بیان اینکه دبستان قائم روستای مؤمن‌آباد میزبان نخستین کتابخانه سیار روستایی خواهد بود، تاکید کرد: این کتابخانه در حال حاضر روستاهای خیرآباد، مؤمن‌آباد، لاسجرد، افتر و عَلاء را تحت پوشش قرار می‌دهد که می‌تواند در ترویج فرهنگ کتابخوانی موثر باشد.

وی افزود: یکی از اهداف کانون پرورش فکری در ۵۰ سال تاریخ حیات خود، ترویج فرهنگ مطالعه در بین نونهالان و به خصوص در مناطق محروم بود که امروز این مهم در عرصه فرهنگی به میزبانی روستاهای بخش مرکزی سرخه محقق شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان، تولید خاطره را یکی از فعالیت‌های ارزنده و شاخص کانون پرورش فکری دانست و گفت: اگر خاطره‌ای وجود نداشته باشد بی‌شک محتوایی اتفاق نخواهد افتاد و اگر شخصی از دوره‌ نوجوانی خود به‌خوبی یاد می‌کند تولید محتوا است که ذهن او را آرامش می‌بخشد.

جمال در ادامه افزود: تولید خاطرات منجر به تولید محتوا می‌شود و مربیان در کارگاه‌های کانون پرورش فکری در مسیر تولید محتوا گام بر می‌دارند.

وی همچنین هدف از راه‌اندازی کتابخانه سیار روستایی را برقراری عدالت اجتماعی و فرهنگی عنوان و خاطرنشان کرد: این کتابخانه در راستای بهره‌مندی کودکان و نوجوانان مناطق حاشیه شهر، روستایی و محروم سرخه که امکان استفاده از کتابخانه‌های ثابت را ندارند، دایر شده است و مربی کتابخانه سیار با یک دستگاه خودرو و کتاب‌های کانون پرورش فکری به مناطق روستایی می‌رود تا با ارائه فعالیت‌های متنوعی مانند قصه‌گویی، شعرخوانی، معرفی کتاب، اجرای بازی و ...، شادی را به کودکان مناطق روستایی هدیه کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان در پایان تصریح کرد: هم اکنون ۱۶ مرکز فرهنگی‌هنری ثابت، چهار کتابخانه سیار روستایی، یک کتابخانه سیار شهری و دو کتابخانه پستی به‌همت این نهاد فعالیت دارند.