  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

در منطقه۱۸ اجرایی شد

اصلی ترین شریان ارتباطی شمال به جنوب زیر بار ترافیک

اصلی ترین شریان ارتباطی شمال به جنوب زیر بار ترافیک

شهردار منطقه۱۸تهران ازبهره برداری از پل رو گذر تقاطع بلوار بهار به خیابان اکبرحسینی به عنوان اصلی ترین شریان ارتباطی به نام بلوار بهار با هدف کاهش بار ترافیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدزاده با اشاره به این نکته که با بهره برداری از این پل روگذر، ضمن تسهیل در امر تردد وسائط نقلیه سبک و سنگین در مسیر شرق به غرب و بالعکس بلوار۴۵متری بهار و خیابان اکبرحسینی، شاهد کاهش بار ترافیک نیز خواهیم بود، اظهار داشت: این پروژه به عنوان یک شاهراه ارتباطی میان بزرگراه آزادگان، بازار آهن شاد آباد و شهرک ولیعصر(عج) بوده که از نظر تسهیل در نحوه دسترسی، کاهش زمان، مسافت و همچنین ایمنی مسیر برای شهروندان بسیار حائز اهمیت است. 

به گفته این مقام مسئول، با بهره برداری از این پروژه معضل تردد وسائط نقلیه سنگین و نیمه سنگین که آهن آلات بازار آهن شاد آباد را به بزرگراه آزادگان و بالعکس حمل و می بایست از داخل بافت مسکونی و مسیر دو بلوار الغدیر و معلم گذر نمایند را نیز رفع کرد.

وی ادامه داد: برای احداث این پروژه مهم ترافیکی و شاهراه ارتباطی در بلوار بهار که عملیات آن از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود، ۲۵۰تن شاه تیرهای فلزی عرشه پل ،۱۱۰۰مترمربع قالب بندی متال دک عرشه پل،۵۰۰۰مترقالب بندی دیوارهای کندرو،۵۵تن آرماتوربندی عرشه پل، ۲۱۰تن دیوارهای کندرو،۸۰۰۰متراصلاح طرح هندسی خیابان های منتهی به پل واجرای آسفالت و۲۵۰۰۰ مترمکعب خاکریزی و در ناژکندر و شرقی و غربی بکار رفته و هزینه ای بالغ بر ۶۰میلیارد ریال در پی داشته است.

کد مطلب 4110004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها