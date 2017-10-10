اصلی ترین شریان ارتباطی شمال به جنوب زیر بار ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدزاده با اشاره به این نکته که با بهره برداری از این پل روگذر، ضمن تسهیل در امر تردد وسائط نقلیه سبک و سنگین در مسیر شرق به غرب و بالعکس بلوار۴۵متری بهار و خیابان اکبرحسینی، شاهد کاهش بار ترافیک نیز خواهیم بود، اظهار داشت: این پروژه به عنوان یک شاهراه ارتباطی میان بزرگراه آزادگان، بازار آهن شاد آباد و شهرک ولیعصر(عج) بوده که از نظر تسهیل در نحوه دسترسی، کاهش زمان، مسافت و همچنین ایمنی مسیر برای شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

به گفته این مقام مسئول، با بهره برداری از این پروژه معضل تردد وسائط نقلیه سنگین و نیمه سنگین که آهن آلات بازار آهن شاد آباد را به بزرگراه آزادگان و بالعکس حمل و می بایست از داخل بافت مسکونی و مسیر دو بلوار الغدیر و معلم گذر نمایند را نیز رفع کرد.

وی ادامه داد: برای احداث این پروژه مهم ترافیکی و شاهراه ارتباطی در بلوار بهار که عملیات آن از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود، ۲۵۰تن شاه تیرهای فلزی عرشه پل ،۱۱۰۰مترمربع قالب بندی متال دک عرشه پل،۵۰۰۰مترقالب بندی دیوارهای کندرو،۵۵تن آرماتوربندی عرشه پل، ۲۱۰تن دیوارهای کندرو،۸۰۰۰متراصلاح طرح هندسی خیابان های منتهی به پل واجرای آسفالت و۲۵۰۰۰ مترمکعب خاکریزی و در ناژکندر و شرقی و غربی بکار رفته و هزینه ای بالغ بر ۶۰میلیارد ریال در پی داشته است.