کنگره سردرد ایران از فردا در تهران آغاز بکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین کنگره سردرد و اولین کنگره بین المللی سردرد و درد با حضور رئیس انجمن جهانی سردرد از ۱۹ تا ۲۱ مهر ۹۶ با هدف ارتقاء در سطح تشخیص و درمان سردردها به خصوص میگرن و موضوعات مرتبط با سردرد و دردآغاز به کار می کند.

این کنگره با حضور صاحبنظران و اساتید ایرانی، دکتر منصوره تقا رئیس انجمن سردرد ایران، دکتر پاک نژاد دبیر علمی کنگره، آقای دکتر پاکدامن رئیس انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران، و همچنین سخنرانانی از آمریکا(دکتر انصاری)، آلمان، دانمارک(پروفسور السن)، سوئد برگزار می شود.

همچنین رئیس انجمن جهانی سردرد پروفسور ادوینسون از سوئد که پس از انتخاب شدن به عنوان ریس انجمن اولین سفر خود را به ایران دارد مباحثی در خصوص سردرد ارائه خواهد نمود.

محور اصلی کنگره سردردهای میگرنی چه میگرن مزمن و چه میگرن دوره ای که از تمام جنبه ها به آن پرداخته می شود از جمله جنبه پاتوفیزیولوژی ،دلیل ایجاد، نحوه تشخیص ،درمانهای جدید که در دنیا پیشنهاد شده است بحث می شود.