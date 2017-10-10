کاهش تلفات جاده ای با فرهنگ سازی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رفیعی پیش از ظهر سه شنبه در همایش طلایه داران ترافیک با اشاره به اینکه کاهش تلفات جاده ای با فرهنگ سازی و تقویت فرهنگ رانندگی محقق می شود، اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت ها برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش تلفات جاده استفاده شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از تصادفات به واسطه بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و بی احتیاطی راننده رخ می دهد.

رئیس پلیس راهور استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سالجاری ۷۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری در حوادث جاده ای جان خود را از دست داده اند.

وی عنوان کرد: در سال گذشته ۱۰۰ راکب موتورسیکلت جان خود را در حوادث جاده ای از دست داده است.