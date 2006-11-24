نشریه اسلام معاصر در بریتانیا منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسپرینگر، نشریه "اسلام معاصر: پویایی زندگی مسلمانان" سکویی برای بحث درباره ابعاد معاصر اسلام و مسلمین است.

انتشارات اسپرینگر ضمن ترغیب ایده های جدید، انتشار این نشریه را تجربه ای علمی دانسته که رویکرد روشن شناختی و نظری به زندگی مسلمانان خواهد داشت. نشریه اسلام معاصر با رویکرد میان رشته ای که از چشم انداز میان فرهنگی سود می برد ارائه خواهد شد و بر پرسشهایی تمرکز می کند که در جوامع اسلامی مختلفی به چشم می خورد.

نخستین نشریه علوم اجتماعی که کاملاً بر زندگی مسلمانان تمرکز می کند سال میلادی آتی منتشر شده و قصد دارد شکافی که نشریات تمرکز بر اسلام و رسانه های غیر اسلامی را پر کند.

دکتر گابریل مارانچی استاد فلسفه و مطالعات ادیان دانشگاه ابردین به عنوان سردبیر و پرفسور فتا الگویندی از دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه قطر به عنوان معاون سردبیر فعالیت می کنند. اعضای هیئت تحریریه این نشریه شخصیتهای آکادمیک دانشگاه های انگلستان، آمریکا، ایتالیا، آلمان و سنگاپور هستند.

