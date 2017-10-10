کاروان سلامت به روستای برگه میاندرود اعزام می شود

سید مفید نوروزی مدیرعامل سازمان مردم نهاد خیریه همت عالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی رایگان با همکاری پزشکان و پیراپزشکان عضو این سازمان مردم نهاد ، کاروان سلامتی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز پنج شنبه هفته جاری به روستای برگه شهرستان میاندرود اعزام می شود.

وی افزود:این کاروان متشکل از حدود ۳۰ نفر از پزشکان و پیراپزشکان به آن روستا اعزام می شوند و پشتیبانی و تامین داروی رایگان برای بیماران نیازمند نیز از سوی این موسسه انجام خواهد شد.

نوروزی گفت: در این کاروان متخصص داخلی ، قلب و عروق ، أطفال ، جراحی عمومی ، زنان و زایمان ، ارتوپد و جراح مغز و اعصاب ، دندانپزشک ، پزشک عمومی ، روانشناس ، تغذیه ، پرستار ، ماما و تکنسین بخش های مختلف حضور دارند.

مدیرعامل سازمان مردم نهاد خیریه همت عالی ادامه داد : یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار این کاروان ها ، آموزش به اهالی منطقه با موضوع دیابت ، تغذیه و روانشناسی است.

سید مفید نوروزی در پایان ضمن تشکر از تمامی اعضای نیک اندیش و نوعدوست سازمان مردم نهاد خیریه همت عالی و مسئولان محلی گفت : کاروان سلامت اعزامی به روستای برگه سی و هفتمین کاروان این موسسه است که ۳ مورد از آن با همکاری جمعیت هلال احمر استان مازندران انجام شد.