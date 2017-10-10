غبارروبی مزار شهداء گمنام دانشگاه علوم پزشکی اهواز توسط دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، مزار شهداء گمنام دانشگاه علوم پزشکی اهواز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط دانشجویان غبارروبی و عطر افشانی شد.

این مراسم که با حضور دکتر ساسان موگهی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر فرهاد حمز لویی مدیر فرهنگی و فوق برنامه، مدیران ستادی و جمع کثیری از دانشجویان جدیدالورود در محل یادمان شهداء دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد.

طی این مراسم دانشجویان جدیدالورود ضمن زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، با آرمان‌ها و تفکرات ناب اسلامی آنان تجدید میثاق کردند و با حضور بر قبور مطهر پنج شهید گمنام آرام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مقام والا و جایگاه رفیع آنان ادای احترام و فاتحه‌ای را نثار روح ملکوتی آنان کردند.