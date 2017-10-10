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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد:

کاهش ۱۷ درصدی کشته های حوادث رانندگی در ایلام

کاهش ۱۷ درصدی کشته های حوادث رانندگی در ایلام

ایلام-فرمانده نیروی انتظامی ایلام از کاهش ۱۷ درصدی حوادث رانندگی در جاده های اصلی این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی یاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحقق این امر با تلاش شبانه روزی نیروهای پلیس راه استان میسر شده است.

وی ادامه داد: جاده های این استان به هیچ وجه ظرفیت این مقدار تردد را ندارند و عرض کم و نقاط حادثه خیز فراوان ایلام را مستعد بروز حوادث رانندگی کرده اند ولی پلیس تلاش دارد با کنترل دقیق جاده ها از وقوع حوادث جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون همچنین تعداد کشته های سوانح رانندگی در جاده هیا روستایی استان نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته که این امر نشانه ارتقا فرهنگ رانندگیس صحیح و رعایت قوانین و مقررات از سوی راندگان را می رساند.

فرمانده انتظامی ایلام طول راه های اصلی و فرعی و روستایی استان را سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر ذکر کرد و بر لزوم تعریض و ۲ طرفه کردن راه های اصلی تاکید کرد.

سردار یاری در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن ایام اربعین اشاره و از عموم دستگاه ها خواست با آمادگی کامنل به استقبال زائران حسینی بروند.

وی یادآور شد: مردم و مسئولان استان ایلام طی سال های اخیر سربلند از این کنگره عظیم بیرون آمده اند و امسال نیز تمام توان خود را برای خدمت رسانی به زائران بکار خواهند گرفت.

کد مطلب 4110022

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