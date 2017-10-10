کاهش ۱۷ درصدی کشته های حوادث رانندگی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی یاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحقق این امر با تلاش شبانه روزی نیروهای پلیس راه استان میسر شده است.

وی ادامه داد: جاده های این استان به هیچ وجه ظرفیت این مقدار تردد را ندارند و عرض کم و نقاط حادثه خیز فراوان ایلام را مستعد بروز حوادث رانندگی کرده اند ولی پلیس تلاش دارد با کنترل دقیق جاده ها از وقوع حوادث جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون همچنین تعداد کشته های سوانح رانندگی در جاده هیا روستایی استان نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته که این امر نشانه ارتقا فرهنگ رانندگیس صحیح و رعایت قوانین و مقررات از سوی راندگان را می رساند.

فرمانده انتظامی ایلام طول راه های اصلی و فرعی و روستایی استان را سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر ذکر کرد و بر لزوم تعریض و ۲ طرفه کردن راه های اصلی تاکید کرد.

سردار یاری در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن ایام اربعین اشاره و از عموم دستگاه ها خواست با آمادگی کامنل به استقبال زائران حسینی بروند.

وی یادآور شد: مردم و مسئولان استان ایلام طی سال های اخیر سربلند از این کنگره عظیم بیرون آمده اند و امسال نیز تمام توان خود را برای خدمت رسانی به زائران بکار خواهند گرفت.