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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

مدیر حج و زیارت ایلام مطرح کرد:

مهران مرز مجاز برای تردد زائران ۱۳ استان کشور

مهران مرز مجاز برای تردد زائران ۱۳ استان کشور

ایلام-مدیر حج و زیارت ایلام گفت: بر اساس تقسیم بندی استان های کشور برای تردد زائران از مرزها، زائران ۱۳ استان از مرز مهران عبور کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری مدیر سازمان حج و زیارت ایلام بیان کرد: طبق مصوبه طرح تردد زائران حسینی در ایام اربعین و تقسیم بندی استان ها، زائران استان های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، لرستان، خرسان رضوی، خراسان شمالی و ایلام از مرز بین المللی مهران تردد خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه زائران سایر استان ها و اتباع خارجی در ایام منتهی به اربعین نیز از مرزهای چذابه و شلمچه در استان خوزستان و مرز خسروی در استان کرمانشاه تردد می کنند.

مدیر حج و زیارت استان ایلام از آغاز صدور روادید ورود به عراق در استان خبر داد و یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی صدور رویداد در دفاتر زیارتی این استان از دوازدهم مهرماه آغاز شده و تا چند روز قبل از آیین باشکوه اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

حیدری از فعالیت ۱۲ دفتر صدور ویزا در استان خبر داد و تاکید کرد: کنترل جدی گذرنامه و روادید زائران اربعین حسینی در خروجی مرز مهران انجام می شود و در این خصوص دولت عراق تاکید دارد که به هیچ وجه به افراد فاقد روادید و گذرنامه اجاره ورود نخواهد داد.

به گفته وی بر اساس تصمیم ستاد اربعین استان از ورود هر زائری که فاقد روادید باشد، به شهر مهران جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 4110024

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