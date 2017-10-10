مهران مرز مجاز برای تردد زائران ۱۳ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری مدیر سازمان حج و زیارت ایلام بیان کرد: طبق مصوبه طرح تردد زائران حسینی در ایام اربعین و تقسیم بندی استان ها، زائران استان های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، لرستان، خرسان رضوی، خراسان شمالی و ایلام از مرز بین المللی مهران تردد خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه زائران سایر استان ها و اتباع خارجی در ایام منتهی به اربعین نیز از مرزهای چذابه و شلمچه در استان خوزستان و مرز خسروی در استان کرمانشاه تردد می کنند.

مدیر حج و زیارت استان ایلام از آغاز صدور روادید ورود به عراق در استان خبر داد و یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی صدور رویداد در دفاتر زیارتی این استان از دوازدهم مهرماه آغاز شده و تا چند روز قبل از آیین باشکوه اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

حیدری از فعالیت ۱۲ دفتر صدور ویزا در استان خبر داد و تاکید کرد: کنترل جدی گذرنامه و روادید زائران اربعین حسینی در خروجی مرز مهران انجام می شود و در این خصوص دولت عراق تاکید دارد که به هیچ وجه به افراد فاقد روادید و گذرنامه اجاره ورود نخواهد داد.

به گفته وی بر اساس تصمیم ستاد اربعین استان از ورود هر زائری که فاقد روادید باشد، به شهر مهران جلوگیری خواهد شد.