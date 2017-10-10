ورزشکاران حائز شرایط برای کمیسیون ورزشکاران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ نظر به اینکه انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهارساله در تاریخ ۱۲ آبان ماه برگزار خواهد شد،اسامی ورزشکاران واجد شرایط کاندیداتوری عضویت در این انتخابات ( بر اساس مفاد آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، مصوب IOCاعلام گردید.

ورزشکاران واجد شرایط می توانند با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۲ مهر ماه الی چهارشنبه ۲۶ مهر ماه(به مدت ۵ روزکاری) با حضور در کمیته ملی المپیک(طبقه دوم-سالن جلسات) واقع در تهران-خیابان ولی عصر(عج)-بزرگراه آیت الله هاشمی(نیایش شرق)،سئول شمالی،کمیته ملی المپیک مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

۲- سه قطعه عکس ۳در۴

۳- تکمیل فرم ثبت نام(با حضور در محل کمیته ملی المپیک)

بدیهی است زمان ثبت نام ورزشکاران کاندیدای عضویت در انتخابات کمیسیون ورزشکاران تمدید نخواهد شد.

کمیسیون ورزشکاران اعلام داشت، بعد از اتمام مرحله ثبت نام،از روز شنبه ۲۹ مهر ماه تا دوشنبه اول آبان ماه بررسی فرمهای ثبت نام توسط کمیته ملی المپیک و استعلامهای مربوطه انجام خواهد شد و همان روز دوشنبه(اول آبان) اسامی کاندیداهای نهایی متقاضی عضویت در کمیسیون ورزشکاران، از طریق وب سایت کمیته ملی المپیک اعلام خواهد شد.

انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز جمعه ۱۲ آبان در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

همچنین ورزشکارانی که می توانند در روز برگزاری انتخابات رای دهند و در انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران مشارکت داشته باشند همزمان با اسامی کاندیدهای نهایی( بر اساس مفاد آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، مصوب IOC ) ، در روز اول آبان ماه اعلام خواهد شد اما اسامی ورزشکارانی که می توانند برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کاندیدا شوند به ترتیب حروف الفبا در رشته های ورزشی و نام خانوادگی و به شرح ذیل می باشد: