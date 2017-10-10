ورزشکاران حائز شرایط برای کمیسیون ورزشکاران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ نظر به اینکه انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهارساله در تاریخ ۱۲ آبان ماه برگزار خواهد شد،اسامی ورزشکاران واجد شرایط کاندیداتوری عضویت در این انتخابات ( بر اساس مفاد آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، مصوب IOCاعلام گردید.
ورزشکاران واجد شرایط می توانند با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۲ مهر ماه الی چهارشنبه ۲۶ مهر ماه(به مدت ۵ روزکاری) با حضور در کمیته ملی المپیک(طبقه دوم-سالن جلسات) واقع در تهران-خیابان ولی عصر(عج)-بزرگراه آیت الله هاشمی(نیایش شرق)،سئول شمالی،کمیته ملی المپیک مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند.
مدارک مورد نیاز:
۱- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
۲- سه قطعه عکس ۳در۴
۳- تکمیل فرم ثبت نام(با حضور در محل کمیته ملی المپیک)
بدیهی است زمان ثبت نام ورزشکاران کاندیدای عضویت در انتخابات کمیسیون ورزشکاران تمدید نخواهد شد.
کمیسیون ورزشکاران اعلام داشت، بعد از اتمام مرحله ثبت نام،از روز شنبه ۲۹ مهر ماه تا دوشنبه اول آبان ماه بررسی فرمهای ثبت نام توسط کمیته ملی المپیک و استعلامهای مربوطه انجام خواهد شد و همان روز دوشنبه(اول آبان) اسامی کاندیداهای نهایی متقاضی عضویت در کمیسیون ورزشکاران، از طریق وب سایت کمیته ملی المپیک اعلام خواهد شد.
انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز جمعه ۱۲ آبان در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.
همچنین ورزشکارانی که می توانند در روز برگزاری انتخابات رای دهند و در انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران مشارکت داشته باشند همزمان با اسامی کاندیدهای نهایی( بر اساس مفاد آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، مصوب IOC ) ، در روز اول آبان ماه اعلام خواهد شد اما اسامی ورزشکارانی که می توانند برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کاندیدا شوند به ترتیب حروف الفبا در رشته های ورزشی و نام خانوادگی و به شرح ذیل می باشد:
|
اسامی ورزشکاران واجد شرایط کاندید شدن انتخابات کمیسیون ورزشکاران طبق بند ۳ آیین نامه مربوطه
|
ردیف کل
|
ردیف رشته
|
نام و نام خانوادگی
|
رشته ورزشی
|
۱
|
۱
|
رضا سلطانی فرزانه
|
اسکی
|
۲
|
۲
|
ساوه شمشکی پوریا
|
اسکی
|
۳
|
۳
|
ساوه شمشکی حسین
|
اسکی
|
۴
|
۴
|
ساوه شمشکی علیداد
|
اسکی
|
۵
|
۵
|
شمشکی یاسین
|
اسکی
|
۶
|
۶
|
صید سیدستار
|
اسکی
|
۷
|
۷
|
عباسی فروغ
|
اسکی
|
۸
|
۸
|
کلهر مرجان
|
اسکی
|
۹
|
۹
|
کنگرلو بیژن
|
اسکی
|
۱۰
|
۱۰
|
کیادربندسری محمد
|
اسکی
|
۱۱
|
۱۱
|
میرهاشمی مجتبی
|
اسکی
|
۱۲
|
۱
|
مهرابی کاوه
|
بدمینتون
|
۱۳
|
۱
|
آفاق حامد
|
بسکتبال
|
۱۴
|
۲
|
امینی امیر
|
بسکتبال
|
۱۵
|
۳
|
حدادی حامد
|
بسکتبال
|
۱۶
|
۴
|
داورپناه سعید
|
بسکتبال
|
۱۷
|
۵
|
داوری جواد
|
بسکتبال
|
۱۸
|
۶
|
دورقی علی
|
بسکتبال
|
۱۹
|
۷
|
زندی ایمان
|
بسکتبال
|
۲۰
|
۸
|
ساهاکیان اوشین
|
بسکتبال
|
۲۱
|
۹
|
سهراب نژاد حامد
|
بسکتبال
|
۲۲
|
۱۰
|
کامرانی مهدی
|
بسکتبال
|
۲۳
|
۱۱
|
نبی پور موسی
|
بسکتبال
|
۲۴
|
۱۲
|
نیکخواه بهرامی محمدصمد
|
بسکتبال
|
۲۵
|
۱
|
روزبهانی احسان
|
بوکس
|
۲۶
|
۲
|
سپهوند مرتضی
|
بوکس
|
۲۷
|
۳
|
طلوطی مهدی
|
بوکس
|
۲۸
|
۴
|
قاسمی پور امین
|
بوکس
|
۲۹
|
۵
|
قربانی مهدی
|
بوکس
|
۳۰
|
۶
|
مظاهری علی
|
بوکس
|
۳۱
|
۱
|
اسبقی بهنام
|
تکواندو
|
۳۲
|
۲
|
اسحاقی مهدی
|
تکواندو
|
۳۳
|
۳
|
باقری معتمد محمد
|
تکواندو
|
۳۴
|
۴
|
حاجی پور سوسن
|
تکواندو
|
۳۵
|
۵
|
حجی زواره مسعود
|
تکواندو
|
۳۶
|
۶
|
خدابخشی مهدی
|
تکواندو
|
۳۷
|
۷
|
خوش جمال فکری سارا
|
تکواندو
|
۳۸
|
۸
|
رضایی کاوه
|
تکواندو
|
۳۹
|
۹
|
ساعی هادی
|
تکواندو
|
۴۰
|
۱۰
|
سلیمانی محمد
|
تکواندو
|
۴۱
|
۱۱
|
صالحی مهر دانیال
|
تکواندو
|
۴۲
|
۱۲
|
عاشورزاده فرزان
|
تکواندو
|
۴۳
|
۱۳
|
علیزاده کیمیا
|
تکواندو
|
۴۴
|
۱۴
|
کرمی یوسف
|
تکواندو
|
۴۵
|
۱۵
|
مردانی سجاد
|
تکواندو
|
۴۶
|
۱۶
|
نادریان رضا
|
تکواندو
|
۴۷
|
۱۷
|
نصر آزادانی علیرضا
|
تکواندو
|
۴۸
|
۱
|
شهسواری ندا
|
تنیس روی میز
|
۴۹
|
۲
|
عالمیان نوشاد
|
تنیس روی میز
|
۵۰
|
۳
|
عالمیان نیما
|
تنیس روی میز
|
۵۱
|
۴
|
نوروزی افشین
|
تنیس روی میز
|
۵۲
|
۱
|
احمدی الهه
|
تیراندازی
|
۵۳
|
۲
|
برخورداری ابراهیم
|
تیراندازی
|
۵۴
|
۳
|
جام بزرگ مه لقا
|
تیراندازی
|
۵۵
|
۴
|
خدمتی نجمه
|
تیراندازی
|
۵۶
|
۵
|
سبقت الهی گلنوش
|
تیراندازی
|
۵۷
|
۶
|
نوروزیان پوریا
|
تیراندازی
|
۵۸
|
۱
|
آبتین نجمه
|
تیراندازی با کمان
|
۵۹
|
۲
|
دهقان زهرا
|
تیراندازی با کمان
|
۶۰
|
۳
|
عبادی اسماعیل
|
تیراندازی با کمان
|
۶۱
|
۴
|
نعمتی زهرا
|
تیراندازی با کمان
|
۶۲
|
۵
|
واعظی حجت اله
|
تیراندازی با کمان
|
۶۳
|
۶
|
وزیری میلاد
|
تیراندازی با کمان
|
۶۴
|
۱
|
حاجی آخوندزاده مسعود
|
جودو
|
۶۵
|
۲
|
خجسته علیرضا
|
جودو
|
۶۶
|
۳
|
رودکی محمدرضا
|
جودو
|
۶۷
|
۴
|
صفویه رامین
|
جودو
|
۶۸
|
۵
|
قمی حسین
|
جودو
|
۶۹
|
۶
|
محجوب جواد
|
جودو
|
۷۰
|
۷
|
معلومات علی
|
جودو
|
۷۱
|
۸
|
ملک محمدی حامد
|
جودو
|
۷۲
|
۹
|
مولایی سعید
|
جودو
|
۷۳
|
۱۰
|
میراسماعیلی آرش
|
جودو
|
۷۶
|
۱
|
دانشور محمد
|
دوچرخه سواری
|
۷۵
|
۲
|
زرگری امیر
|
دوچرخه سواری
|
۷۴
|
۳
|
سهرابی مهدی
|
دوچرخه سواری
|
۷۷
|
۴
|
معظمی آروین
|
دوچرخه سواری
|
۷۸
|
۵
|
میزبانی قادر
|
دوچرخه سواری
|
۷۹
|
۱
|
ارزنده محمد
|
دوومیدانی
|
۸۰
|
۲
|
تفتیان حسن
|
دوومیدانی
|
۸۱
|
۳
|
حدادی احسان
|
دوومیدانی
|
۸۲
|
۴
|
رجبی لیلا
|
دوومیدانی
|
۸۳
|
۵
|
زورآوند حمیدرضا
|
دوومیدانی
|
۸۴
|
۶
|
سپهرزاد هادی
|
دوومیدانی
|
۸۵
|
۷
|
صمیمی عباس
|
دوومیدانی
|
۸۶
|
۸
|
صمیمی محمود
|
دوومیدانی
|
۸۷
|
۹
|
عسگری روح اله
|
دوومیدانی
|
۸۸
|
۱۰
|
قاسمی رضا
|
دوومیدانی
|
۸۹
|
۱۱
|
قلعه نوعی پژمان
|
دوومیدانی
|
۹۰
|
۱۲
|
مرادی سجاد
|
دوومیدانی
|
۹۱
|
۱۳
|
مرادی محمد جعفر
|
دوومیدانی
|
۹۲
|
۱۴
|
مهاجر شجاعی احسان
|
دوومیدانی
|
۹۳
|
۱۵
|
موسوی کاوه
|
دوومیدانی
|
۹۴
|
۱۶
|
نیکفر امین ابراهیم
|
دوومیدانی
|
۹۵
|
۱۷
|
هاشمی سجاد
|
دوومیدانی
|
۹۶
|
۱
|
اسماعیل زاده پاکدامن علی
|
شمشیربازی
|
۹۷
|
۲
|
عابدینی مجتبی
|
شمشیربازی
|
۹۸
|
۱
|
بیداریان محمد
|
شنا
|
۹۹
|
۲
|
علیرضایی محمد
|
شنا
|
۱۰۰
|
۳
|
نسیمی شاد آریا
|
شنا
|
۱۰۱
|
۱
|
جاور مهسا
|
قایقرانی
|
۱۰۲
|
۲
|
حسینی هما
|
قایقرانی
|
۱۰۳
|
۳
|
حکیمی آرزو
|
قایقرانی
|
۱۰۴
|
۴
|
شادی محسن
|
قایقرانی
|
۱۰۵
|
۵
|
طالبیان احمدرضا
|
قایقرانی
|
۱۰۶
|
۶
|
عباسی سولماز
|
قایقرانی
|
۱۰۷
|
۷
|
مجللی عادل
|
قایقرانی
|
۱۰۸
|
۱
|
پورشیب ذبیح اله
|
کاراته
|
۱۰۹
|
۲
|
حسنی پور سعید
|
کاراته
|
۱۱۰
|
۳
|
روحانی حسن
|
کاراته
|
۱۱۱
|
۴
|
روحانی حسین
|
کاراته
|
۱۱۲
|
۵
|
عباسعلی حمیده
|
کاراته
|
۱۱۳
|
۶
|
مهدی زاده امیر
|
کاراته
|
۱۱۴
|
۷
|
ویشگاهی جاسم
|
کاراته
|
۱۱۵
|
۱
|
ابراهیمی سعید
|
کشتی
|
۱۱۶
|
۲
|
اخلاقی حبیب الله
|
کشتی
|
۱۱۷
|
۳
|
اسماعیل پور مسعود
|
کشتی
|
۱۱۸
|
۴
|
آقانیا محمدرضا
|
کشتی
|
۱۱۹
|
۵
|
امید نوروزی
|
کشتی
|
۱۲۰
|
۶
|
بذری علی اصغر
|
کشتی
|
۱۲۱
|
۷
|
تقوی کرمانی مهدی
|
کشتی
|
۱۲۲
|
۸
|
حیدری علیرضا
|
کشتی
|
۱۲۳
|
۹
|
دباغی عباس
|
کشتی
|
۱۲۴
|
۱۰
|
رحیمی حسن
|
کشتی
|
۱۲۵
|
۱۱
|
رضایی قاسم
|
کشتی
|
۱۲۶
|
۱۲
|
سوریان حمید
|
کشتی
|
۱۲۷
|
۱۳
|
شیخی مهران
|
کشتی
|
۱۲۸
|
۱۴
|
طهاسبی سامان
|
کشتی
|
۱۲۹
|
۱۵
|
عبدولی سجاد
|
کشتی
|
۱۳۰
|
۱۶
|
عبدولی سعید
|
کشتی
|
۱۳۱
|
۱۷
|
عبدولی کرامت
|
کشتی
|
۱۳۲
|
۱۸
|
علیاری مهدی
|
کشتی
|
۱۳۳
|
۱۹
|
قادریان یوسف
|
کشتی
|
۱۳۴
|
۲۰
|
قاسمی کمیل
|
کشتی
|
۱۳۵
|
۲۱
|
کریمی علیرضا
|
کشتی
|
۱۳۶
|
۲۲
|
گودرزی صادق
|
کشتی
|
۱۳۷
|
۲۳
|
لشگری احسان
|
کشتی
|
۱۳۸
|
۲۴
|
محمدی سید مراد
|
کشتی
|
۱۳۹
|
۲۵
|
محمدی علی
|
کشتی
|
۱۴۰
|
۲۶
|
مصطفی جوکار میثم
|
کشتی
|
۱۴۱
|
۲۷
|
معصومی فردین
|
کشتی
|
۱۴۲
|
۲۸
|
میرزایی جمال
|
کشتی
|
۱۴۳
|
۲۹
|
نصیری میثم
|
کشتی
|
۱۴۴
|
۳۰
|
هادی پرویز
|
کشتی
|
۱۴۵
|
۳۱
|
هاشم زاده مسعود
|
کشتی
|
۱۴۶
|
۳۲
|
یزدانی حسن
|
کشتی
|
۱۴۷
|
۳۳
|
یزدانی رضا
|
کشتی
|
۱۴۸
|
۱
|
تشکری آرمین
|
والیبال
|
۱۴۹
|
۲
|
زرینی حمزه
|
والیبال
|
۱۵۰
|
۳
|
شریفات مصطفی
|
والیبال
|
۱۵۱
|
۴
|
ظریف فرهاد
|
والیبال
|
۱۵۲
|
۵
|
عبادی پور میلاد
|
والیبال
|
۱۵۳
|
۶
|
غفور امیر
|
والیبال
|
۱۵۴
|
۷
|
غلامی عادل
|
والیبال
|
۱۵۵
|
۸
|
فیاضی پوریا
|
والیبال
|
۱۵۶
|
۹
|
قائمی فرهاد
|
والیبال
|
۱۵۷
|
۱۰
|
محمودی شهرام
|
والیبال
|
۱۵۸
|
۱۱
|
مرندی سیامک
|
والیبال
|
۱۵۹
|
۱۲
|
معروف میر سعید
|
والیبال
|
۱۶۰
|
۱۳
|
مهدوی مهدی
|
والیبال
|
۱۶۱
|
۱۴
|
موسوی سید محمد
|
والیبال
|
۱۶۲
|
۱۵
|
میرزا جانپور مجتبی
|
والیبال
|
۱۶۳
|
۱
|
ابراهیمی اصغر
|
وزنه برداری
|
۱۶۴
|
۲
|
انوشیروانی سجاد
|
وزنه برداری
|
۱۶۵
|
۳
|
بیرانوند محسن
|
وزنه برداری
|
۱۶۶
|
۴
|
رستمی کیانوش
|
وزنه برداری
|
۱۶۷
|
۵
|
رضا زاده حسین
|
وزنه برداری
|
۱۶۸
|
۶
|
سلیمی بهداد
|
وزنه برداری
|
۱۶۹
|
۷
|
کاظمی نژاد علیرضا
|
وزنه برداری
|
۱۷۰
|
۸
|
محمد پور سعید
|
وزنه برداری
|
۱۷۱
|
۹
|
نصیر شلال نواب
|
وزنه برداری
|
۱۷۲
|
۱۰
|
هاشمی علی
|
وزنه برداری
|
۱۷۳
|
۱
|
آزادپور خدیجه
|
ووشو
|
۱۷۴
|
۲
|
قلی پور حمیدرضا
|
ووشو
|
۱۷۵
|
۳
|
محمد سیفی محسن
|
ووشو
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