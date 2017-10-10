به گزارش خبرگزاری مهر، دستور اصلی جلسه ۱۴۰ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی ارائه گزارش سرفصل‌های آموزشی و برنامه درسی رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی بود که این گزارش توسط محمدباقر خرمشاد، رئیس کارگروه علوم سیاسی ارائه شد.

وی در این گزارش با اشاره به بررسی تطبیقی میان سرفصل‌های رشته علوم سیاسی در دانشگاه‌های معتبر جهان، برخی معضلات سرفصل‌های این رشته مانند گرایش به تاریخ و… را نیز مورد اشاره قرار داد.

برنامه جدید دوره‌ کارشناسی رشته‌ی علوم سیاسی نیز در جلسه ۱۴۰ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که با انجام اصلاحات نهایی به زودی به وزارت علوم ابلاغ می شود.

در انتهای این جلسه نیزبرنامه جدید تدوین شده رشته علوم سیاسی با رای مثبت اعضا تصویب شد. طبق مصوبه کارگروه تحول و ارتقای رشته علوم سیاسی کتاب زمانه ما و نهج‌البلاغه نوشته دکتر فرزاد جهان‌بین از منابع درس سیاست و حکم‌رانی در قرآن و نهج‌البلاغه قرار گرفت.این کتاب با عنوان فرعی «برداشت‌هایی از نهج‌البلاغه پیرامون مسائل روز»، شامل بحث پیرامون توافق و ترافق، خودی و غیرخودی، قدرت درون‌زا، نفوذ، فتنه، آزادی بیان، تحزب و … است.

در بخشی از مقدمه مؤلف آمده است:

جامعۀ ما هر روزه شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری است و بسان تمام جوامع پویا و زنده با چالش‌های نوبه‌نوای روبروست. تحلیل این مسائل از یک پایگاه علمی مطمئن و حجت‌آور از جمله دغدغه‌هایی است که وجود دارد. در این میان، نهج‌البلاغه هم به خاطر این که نازله روح امیرمؤمنان(ع) است و هم به خاطر این‌که از سوی شخصی بیان شده است که قریب به ۵ سال بر یکی از پهناورترین ممالک دنیا حکومت رانده است می‌تواند نقش به سزایی در شکل‌گیری این نظام فکری مطمئن ایجاد نماید. فرصتی که هیأت محترم شهدای گمنام در اختیار این‌جانب قرار داد تا به صورت هفتگی، مسائل روز را از دریچۀ نهج‌البلاغه با عنوان نکات مناسبتی طرح نمایم موجب گردید که مروری جدید به این کتاب شریف داشته باشم.