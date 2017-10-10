زنگ نیروی انتظامی در مدارس آران و بیدگل نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین زنگ نیروی انتظامی با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان و مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل و جمعی از روسای ادارات در آموزشگاه تیزهوشان شهید اژه ای برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل در این آیین اظهار داشت: ایران اسلامی به برکت وجود نیروی انتظامی قدرتمند و سایر نیروهای مسلح کشور امن ترین کشور منطقه است.

محمد معدندار با اشاره به اینکه پلیس امروز کشور قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست، افزود: به برکت نظام جمهوری اسلامی امروز پلیس مامور نظم و امنیت است که از جنس مردم و برای مردم است.

وی تصریح کرد: پس از جنگ و دفاع هشت ساله استکبار و آمریکا قصد ضربه زدن به کشور و مردم را از راه جنگ نرم و هجوم فرهنگی داشتند که همه ما باید در این جنگ آماده مقابله باشیم.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل اظهار داشت: در جنگ فرهنگی، انسانیت افراد نشانه گرفته می شود و نیاز به هوشمندی بالا برای مقابله دارد.