بیشترین آمار تلفات تصادفات راههای روستایی درزنجان موتوسوران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر سه شنبه در همایش راهوران محله به اقدامات صورت گرفته درحوزه ارتقا ایمنی دراستان زنجان اشاره کرد و افزود: ایجاد حساسیت عمومی درباره سوانح جاده‌ای، ارتقاء سطح آگاهی و اصلاح الگوی رفتاری گروه های هدف، اشاعه فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی در میان گروههای هدف ازجمله اهدافی است که این اداره کل دربرنامه های ارتقا ایمنی به دنبال آن است.

وی اظهار کرد: افزایش میزان آگاهی مردم و توجه آنها به موضوع رعایت مقررات عبور مروردرجاده ها یکی از مهمترین عوامل ارتقاء ایمنی در تردد است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: خطاهایی مثل سرعت غیرمجاز، خواب آلودگی وعدم رعایت فاصله طولی مناسب رفتارهای پرخطری هستند که تماما به دلیل عدم رعایت اصول صحیح رانندگی درجاده رخ می دهند.

دست نشان تاکید کرد: برای رسیدن به ایمنی که جز پایه های اصلی توسعه پایدار درهرمنطقه ای است نیروی انتظامی یکی از نهادهای مهم وتاثیرگذار در بخشهای مختلف اجتماعی و امنیتی است که در فرایند تأمین امنیت پایداراز هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.

وی نقش دهیاران به عنوان راهوران محله وسفیران ایمنی گفت: راهوران محله سرمایه های اجتماعی هستند که در موضوع ترافیک و کاهش حوادث جاده ای به ما کمک شایانی کرده اند.

دست نشان ابراز کرد: براساس آمار بیشترین آمار تلفات تصادفات راههای روستایی در استان زنجان مربوط به موتورسواران است که دراین خصوص دهیاران می توانند با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بسیار موثرباشند.

وی افزود: دهیاران به عنوان سفیران حوزه ایمنی نقش موثری نسبت به برقراری امنیت و آرامش در راههای روستایی ایفا می‌کنند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان به نقش دهیاران در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در حوزه ایمنی محورهای روستایی و کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات اشاره کرد و گفت: دهیاران به عنوان راهوران محله می‌توانند با آموزشهای لازم به تحقق اهداف در این حوزه کمک کنند.

دست‌نشان بر استفاده از ظرفیت همه دستگاهها برای فرهنگ‌سازی شاخص‌های ترافیکی تاکید کرد و گفت: آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به روستاییان می‌تواند باعث کاهش تصادفات شود.