پدافند غیرعامل بستر مناسب را برای توسعه پایدار کشور فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پدافند غیر عامل در همدان با بیان اینکه همدان از استان‌های موفق در اجرای پدافند غیرعامل است و شهرستان‌های این استان نیز باید در زمینه پدافند غیر عامل فعال شوند، گفت: باید قوانین در شهرستان‌ها متناسب با اسناد بالادستی اجرا شود.

مولوی حوزه بهداشت و محیط زیست را از حوزه‌های پدافند غیرعامل برشمرد و با بیان اینکه باید به این حوزه نیز همانند حوزه سایبر و فضای مجازی توجه کرد، گفت: اصل در حوزه بهداشت و سلامت بر رصد و پایش است.

مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت کشور بااشاره به اشتراکات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و بیان اینکه باید عوامل تهدید را شناخت، گفت: شناسایی مراکز ثقل و دسته‌بندی در حوزه بهداشت و درمان حائز اهمیت است و باید در این زمینه آسیب‌شناسی انجام و موضوعات اولویت‌بندی شود.

مولوی با تاکید بر اینکه تهدید در تمام حوزه‌ها وجود دارد و افراد آن را به عنوان یک فرضیه طبیعی و غیر طبیعی پذیرفته‌اند، گفت: ۴۳ حادثه طبیعی و غیرطبیعی در جهان شناخته شده که ۲۵ مورد از آن در کشور ایران اتفاق افتاده است.

چهره تهدیدات در کشور تغییر کرده و ماهیت آن نیز دگرگون شده است

وی با تاکید برای کاهش زمینه تهدید و کنترل آن عنوان کرد: چهره تهدیدات در کشور تغییر کرده و در کنار این تغییرات ماهیت آن نیز دگرگون شده است.

مدیرکل پدافند غیر عامل وزارت کشور با اشاره به اینکه تهدیدات تک‌گزینه‌ای نیست و وابستگی‌سازی در تهدیدات وجود دارد و واحدها هر یک به هم وابسته و پیوسته شده‌اند، گفت: در دورانی دفع تهدید تنها از طریق سخت‌افزاری انجام می‌گرفت اما امروز تهدید نرم نیز به آن اضافه شده است.

وی بااشاره به اینکه شبکه‌سازی مجازی در حوزه فضای مجازی گسترده شده و تهدیدات در این حوزه به شکل مستمر و پویاست و می‌تواند حوزه‌های پدافند غیرعامل را درگیر کند، گفت: باید به تهدیدات به عنوان یکی از موضوعات پدافند غیرعامل توجه شود.

مولوی با تاکید بر اینکه رصد و پایش باید به عنوان یکی از گزینه‌های پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید نسبت به تهدیدات حساس بود چراکه کشور در موقعیتی قرار دارد که هر یک از تهدیدات می تواند به امنیت کشور آسیب وارد کند.

کشور روی کمربند زلزله قرار دارد

مدیرکل پدافند غیر عامل وزارت کشور با اشاره به اینکه در تهدید طبیعی کشور روی کمربند زلزله قرار دارد و در تهدید غیرطبیعی کشور در منطقه‌ای واقع شده که کانون اختلافات قومی و مذهبی است، عنوان کرد: باید تهدیدات شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

مولوی با بیان اینکه تا پیش از برنامه پنجم توسعه هیچ برنامه کالبدی برای پدافند غیرعامل وجود نداشت، عنوان کرد: پدافند غیرعامل مکمل بخش دفاعی است و بستر مناسب را برای توسعه پایدار در کشور فراهم می کند.

وی با بیان اینکه باید پیوست‌های پدافند غیرعامل مدنظر باشد، پدافند غیرعامل را ارزان‌ترین روش دفاع برشمرد و عنوان کرد: ۸ حوزه در بخش پدافند غیرعامل وجود دارد که حوزه سایبر و شبکه مجازی نیز یکی از این موارد است.

۷۰ درصد معاملات فضای اداری و دولتی در فضای سایبر شکل می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه امروز ۷۰ درصد معاملات فضای اداری و دولتی در فضای سایبر شکل می‌گیرد، گفت: در ۸ حوزه‌ای که برای پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده باید شهرستان‌ها رویکرد جدی داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت کشور با اشاره به اینکه اصول قانون اساسی ناظر بر امنیت کشور است و براساس تجربه در جایی که مردم حضور دارند کارها بهتر به نتیجه می‌رسد، گفت: باید از ظرفیت مردم در خصوص پدافند غیرعامل استفاده و آنها را با مفهوم و کاربرد پدافند آشنا کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصرف ماهانه اینترنت در ایران معادل مصرف کشورهای اروپایی است، گفت: در این رابطه دوسوم فضای ترافیک سایبری مربوط به مبادلات خارجی است.