نظارت بر تخلفات پزشکی جدی نیست / برخی تبلیغات پزشکی کاذب و گمراه کننده است

دکتر حسین علی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تبلیغات پزشکی گمراه کننده به ویژه جراحی های پلاستیک و زیبایی نه تنها در مطبوعات بلکه در رسانه ملی نیز مشاهده می شود که این باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم می شود.

وی اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی بیشترین نقش را در جلوگیری از تبلیغات پزشکی گمراه کننده دارد چون با تصویب قوانین در این زمینه اختیارات گسترده ای در این زمینه به این سازمان داده شده است.

شهریاری افزود: بر اساس قوانین حتی تابلوهای مطب پزشکان باید واقعی بوده و از کلمات و جملات اضافی که باعث گمراهی بیماران می شود خودداری گردد. همچنین تبلیغاتی که پزشکان در رسانه ها انجام می دهند باید واقعی باشد اما متاسفانه نظارت و رسیدگی بر این تبلیغات به درستی صورت نمی گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: برخی تبلیغات پزشکی که به صورت غیر واقعی و کاذب ارائه می شود فقط با هدف جذب بیمار و یا به اصطلاح جذب مشتری برای پزشک صورت می گیرد.

وی افزود: تا کنون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چند بار از سازمان نظام پزشکی خواسته است که به نظارت بر تبلیغات پزشکی توجه بیشتری کند اما متاسفانه این سازمان و وزارت بهداشت به جای پرداختن به مسائل و مشکلات اصلی و رفع آنها ، بیشتر وقت خود را صرف حل اختلافات خود به ویژه اختلافات مربوط به تعرفه های پزشکی می کنند.

شهریاری گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید هر گونه برنامه نظیر دعوت مهمان به عنوان پزشک و یا تبلیغاتی که به نوعی با سلامت جامعه مرتبط است را با مشورت و نظارت شورای سلامت این رسانه اجرا کند تا به سلامت مردم آسیب وارد نشود.