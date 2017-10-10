دهیاران در گسترش فرهنگ صحیح رانندگی در روستاها موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر سه شنبه در همایش راهوران محله، افزود: دهیاران در گسترش فرهنگ رانندگی در روستاها موثر هستند ولی این نقش در روستاها نادیده گرفته میشود و باید از این ظرفیت ارزشمند استفاده شود.
بیات تاکید کرد: فرهنگسازی باید از روستاها آغاز شود و دهیاران میتوانند یک جریان فرهنگی مفید در این زمینه ایجاد کنند و خوشبختانه در استان زنجان دهیاران توانمندی وجود دارد.
فرماندار زنجان گفت: مشکلات روستایی از جمله مشکلات موجود در راههای ارتباطی با همت و برنامهریزی مناسب دهیاران قابل حل است و باید دهیاران مدیریت لازم را داشته باشند.
بیات تاکید کرد: دهیاران باید برای مدیریت روستا برنامه داشته باشند و یکی از این برنامهها راهوران محله است.
نظر شما