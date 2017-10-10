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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۴

فرماندار زنجان:

دهیاران در گسترش فرهنگ صحیح رانندگی در روستاها موثر هستند

دهیاران در گسترش فرهنگ صحیح رانندگی در روستاها موثر هستند

زنجان-فرماندار زنجان گفت: دهیاران در گسترش فرهنگ صحیح رانندگی در روستاها موثر هستند و نباید این ظرفیت ارزشمند مورد غفلت واقع شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  رسول بیات ظهر  سه شنبه در همایش راهوران محله، افزود: دهیاران در گسترش فرهنگ رانندگی در روستاها موثر هستند ولی این نقش در روستاها نادیده گرفته می‌شود و باید از این ظرفیت ارزشمند استفاده شود.

بیات تاکید کرد:  فرهنگ‌سازی باید از روستاها آغاز شود و دهیاران می‌توانند یک جریان فرهنگی مفید در این زمینه ایجاد کنند و خوشبختانه در استان زنجان دهیاران توانمندی وجود دارد. 

فرماندار زنجان گفت: مشکلات روستایی از جمله مشکلات موجود در راه‌های ارتباطی با همت و برنامه‌ریزی مناسب دهیاران قابل حل است و باید دهیاران مدیریت لازم را داشته باشند. 

بیات تاکید کرد: دهیاران باید برای مدیریت روستا برنامه داشته باشند و یکی از این برنامه‌ها راهوران محله است.

کد مطلب 4110074

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