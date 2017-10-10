لزوم توجه به ظرفیت های حوزه ICT در اشتغالزایی برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش سه شنبه در نشست شورای هماهنگی حوزه ICT آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم، سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه دسترسی به خدمات آنلاین و الکترونیک را گام مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال توصیف کرد و افزود: با توسعه زیرساخت‌های حوزه کاربردی ICT، جایگاه ویژه‌ای در سطح کلان اقتصاد کشور برای مباحث اقتصادی دانایی‌محور و دانش‌بنیان قابل‌تصور است.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای جوانان در حوزه ICT اجتناب‌ناپذیر است، اظهار امیدواری کرد تا با اتخاذ راهکارهایی، جوانان بتوانند با ابتکار و نبوغ خودشان، راه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم آورند.

خدابخش با اشاره به پتانسیل بالای استان در این زمینه خاطرنشان کرد: ارائه طرح‌های فناورانه از طرف جوانان تحصیل‌کرده و تولید محتوا و اپلیکیشن‌های متنوع می‌تواند در ایجاد بازار کار متناسب با فضای جامعه مؤثر باشد.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: جوانان ما می‌توانند با ارائه برنامه، طراحی و تولید نرم‌افزارهای کاربردی و مناسب با مشاغل اداری و خدماتی نسبت به حذف بسیاری از پروسه‌های زاید اداری اقدام کرده که در صورت تحقق آن، هم خدمات الکترونیکی دولت شفاف می شود و هم بیشتر استعلامات و انتشار آزاد اطلاعات برای تسریع و سهولت کار مخاطبان از طریق سیستم طراحی‌شده به سرانجام می رسد.