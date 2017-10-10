  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد:

لزوم توجه به ظرفیت های حوزه ICT در اشتغالزایی برای جوانان

لزوم توجه به ظرفیت های حوزه ICT در اشتغالزایی برای جوانان

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی گفت: ایجاد اشتغال برای جوانان در حوزه ICT اجتناب‌ناپذیر و نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش سه شنبه در نشست شورای هماهنگی حوزه ICT آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم، سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه دسترسی به خدمات آنلاین و الکترونیک را گام مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال توصیف کرد و افزود: با توسعه زیرساخت‌های حوزه کاربردی ICT، جایگاه ویژه‌ای در سطح کلان  اقتصاد کشور برای مباحث اقتصادی دانایی‌محور و دانش‌بنیان قابل‌تصور است.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای جوانان در حوزه ICT اجتناب‌ناپذیر است، اظهار امیدواری کرد تا با اتخاذ راهکارهایی، جوانان بتوانند با ابتکار و نبوغ خودشان، راه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار فراهم آورند.

خدابخش با اشاره به پتانسیل بالای استان در این زمینه خاطرنشان کرد: ارائه طرح‌های فناورانه از طرف جوانان تحصیل‌کرده و تولید محتوا و اپلیکیشن‌های متنوع می‌تواند در ایجاد بازار کار متناسب با فضای جامعه مؤثر باشد.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: جوانان ما می‌توانند با ارائه برنامه، طراحی و تولید نرم‌افزارهای کاربردی و مناسب با مشاغل اداری و خدماتی نسبت به حذف بسیاری از پروسه‌های زاید اداری اقدام کرده  که در صورت تحقق آن، هم خدمات الکترونیکی دولت شفاف می شود و هم بیشتر استعلامات و انتشار آزاد اطلاعات برای تسریع و سهولت کار مخاطبان از طریق سیستم طراحی‌شده به سرانجام می رسد.

 

 

کد مطلب 4110076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها