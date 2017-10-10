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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران:

راهی جز گسترش معارف اسلامی و تقویت باورهای دینی نداریم

راهی جز گسترش معارف اسلامی و تقویت باورهای دینی نداریم

بابل - معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: راهی جز گسترش معارف اسلامی و تقویت باورهای دینی برای مقابله با آسیب های اجتماعی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا ظهر سه شنبه در گردهمایی کارشناسان تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران در بابل گفت ؛ باید در گسترش معارف اهل بیت (ع) و تقویت آموزه‌های دینی در جامعه کار جهادی صورت گیرد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و ایام اسارت بیت آل رسول (ص) اظهار داشت : با توجه به شرایط امروز جامعه اسلامی باید در جهت گسترش معارف اهل بیت (ع) و آموزه‌های دینی در نظام اسلامی کار و فعالیت جهادی امری اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه ضمن اشاره به ایام اسارت آل الله (ع) افزود: صفحه تاریخ عاشورا و کربلا از فرهنگ مقاومت و پایداری پر است و حتی در اسارت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد (ع) این فرهنگ متبلور و نمایان است.

استاد حوزه علمیه حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) را پیام نگار این حماسه بزرگ در تاریخ دانست و تصریح کرد: زیبایی که حضرت زینب سلام الله علیها در آن واقعه به آن اشاره کرد و به تعبیری( ما رایت الا جمیلا )خواند همان احیاء امر به معروف و نهی از منکر است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با انتقاد از روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور و استان بیان داشت : مسئله آسیب‌های اجتماعی در کشور معضل امروز جامعه و نظام اسلامی است که باید با وحدت و همدلی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برای رفع آن اقدام و عمل صورت گیرد.

روحانی نیا به برنامه ریزی دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و تاکید کرد : هجمه‌های دشمنان بسیار سنگین است و امروز راهی جزء گسترش معارف اهل بیت (ع) و تقویت باورهای دینی و آموزه‌های اسلامی در مقابل با این هجمه‌ها وجود ندارد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از فعالان فرهنگ دینی به عنوان سفیران ، مرزبانان و افسران جنگ نرم در حوزه تقویت باورهای دینی یاد کرد و بیان داشت : اثرگذاری تمام فعالیت‌های فرهنگ دینی و قرآنی باید مورد توجه ویژه همگان قرار گیرد و باید در راستای کارهای فرهنگی و تبلیغی ذائقه مخاطب را در نظر گرفت.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در پایان به ایثار گری ها و جانفشانی های شهدای مدافع حرم از جمله  شهید سرافراز مدافع حرم شهید محسن حججی اشاره و خاطر نشان کرد: شهید محسن حججی تربیت یافته مکتب عاشورایی است و شهادت ایشان هم عاشورایی رقم خورد که اینگونه عزت و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.

کد مطلب 4110078

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