راهی جز گسترش معارف اسلامی و تقویت باورهای دینی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا ظهر سه شنبه در گردهمایی کارشناسان تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران در بابل گفت ؛ باید در گسترش معارف اهل بیت (ع) و تقویت آموزه‌های دینی در جامعه کار جهادی صورت گیرد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و ایام اسارت بیت آل رسول (ص) اظهار داشت : با توجه به شرایط امروز جامعه اسلامی باید در جهت گسترش معارف اهل بیت (ع) و آموزه‌های دینی در نظام اسلامی کار و فعالیت جهادی امری اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه ضمن اشاره به ایام اسارت آل الله (ع) افزود: صفحه تاریخ عاشورا و کربلا از فرهنگ مقاومت و پایداری پر است و حتی در اسارت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد (ع) این فرهنگ متبلور و نمایان است.

استاد حوزه علمیه حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) را پیام نگار این حماسه بزرگ در تاریخ دانست و تصریح کرد: زیبایی که حضرت زینب سلام الله علیها در آن واقعه به آن اشاره کرد و به تعبیری( ما رایت الا جمیلا )خواند همان احیاء امر به معروف و نهی از منکر است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با انتقاد از روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور و استان بیان داشت : مسئله آسیب‌های اجتماعی در کشور معضل امروز جامعه و نظام اسلامی است که باید با وحدت و همدلی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برای رفع آن اقدام و عمل صورت گیرد.

روحانی نیا به برنامه ریزی دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و تاکید کرد : هجمه‌های دشمنان بسیار سنگین است و امروز راهی جزء گسترش معارف اهل بیت (ع) و تقویت باورهای دینی و آموزه‌های اسلامی در مقابل با این هجمه‌ها وجود ندارد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از فعالان فرهنگ دینی به عنوان سفیران ، مرزبانان و افسران جنگ نرم در حوزه تقویت باورهای دینی یاد کرد و بیان داشت : اثرگذاری تمام فعالیت‌های فرهنگ دینی و قرآنی باید مورد توجه ویژه همگان قرار گیرد و باید در راستای کارهای فرهنگی و تبلیغی ذائقه مخاطب را در نظر گرفت.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در پایان به ایثار گری ها و جانفشانی های شهدای مدافع حرم از جمله شهید سرافراز مدافع حرم شهید محسن حججی اشاره و خاطر نشان کرد: شهید محسن حججی تربیت یافته مکتب عاشورایی است و شهادت ایشان هم عاشورایی رقم خورد که اینگونه عزت و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.