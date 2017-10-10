کرسی نظریه پردازی «موضوع شناسی دانشی نو و مبانی آن» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «موضوع شناسی دانشی نو و مبانی آن» با همکاری انجمن اصول فقه حوزه، موسسه موضوع شناسی و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار می شود.

در این نشست علمی که با ارائه حجت الاسلام عباس ظهیری همراه خواهد بود، حجج الاسلام ابوالقاسم علیدوست، علی نکونام و سید علی مدرسی به عنوان شورای داوران، و حجج الاسلام سید صادق محمدی، جعفر نجفی بوستان، ابوالقاسم مقیمی به عنوان ناقدان طرحنامه حضور خواهند داشت.

علاقه مندان جهت شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ به ساختمان های انجمن علمی حوزه، طبقه اول، سالن همایش مراجعه نمایند.