۴۲ باند مواد مخدر در خراسان جنوبی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاهنی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۲۳ تن و ۵۲۹ کیلو انواع مواد مخدر در سطح استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است، افزود: همچنین ۲۲ تن و ۲۰ کیلو انواع مواد مخدر از سوی انتظامی استان کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۲ باند مواد مخدر در استان متلاشی شده است، گفت: تعداد باندهای متلاشی شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری حدود سه هزار نفر دستگیری مواد مخدر در استان داشته ایم، عنوان کرد: تعداد دستگیر شدگان مواد مخدر نیز نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است.

کاهنی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۸۰ خودروی نقلیه در حوزه مواد مخدر توقیف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع دستگیر شدگان ۶۵ درصد زندانیان بومی و ۳۵ درصد غیربومی استان بوده اند، بیان کرد: تشکیل پرونده های قضایی در استان طی شش ماهه نخست سال جاری پنج درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به طرح های مبارزه با مواد مخدر در استان، اظهار داشت: از ابدای سال جاری تا کنون دو مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ۲۷ مرحله واپایش محورهای مواصلاتی و ۲۳ مرحله طرح پاکسازی نقاط آلوده در استان برگزار شده است.

وی خواستار فوریت انتقال اخبار مربوط به حوزه مواد مخدر از سوی مردم به همکاران نیروی انتظامی شد، و افزود: بر اساس تدابیر پیش بینی شده از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۲۰ تیم سبکا یا سگ های آموزش دیده مواد یاب در استان مستقر و حدود یک تن مواد مخدر توسط این تیم ها کشف شده است.

کاهنی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۴ کارگاه آموزشی برای کارمندان، مساجد، مدارس و مراکز نظامی در سطح استان برگزار شده است، گفت: بالغ بر دو هزار نفر در راستای آشنایی با انواع مواد مخدر و آسیب های آن آموزش دیده اند.

افزایش کشفیات مواد مخدر صنعتی در استان

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری ۱۰ مورد جلسه تعاملی در راستای بهبود ماموریت های پیش رو با مرزبانی و سه مرحله جلسه تعاملی با بسیج و سپاه برگزار شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه مواد مخدر صنعتی اکثر جوانان کشور را دچار کرده است، افزود: خانواده ها باید قدرت نه گفتن به پیشنهادات نادرست را در فرزندان خود پرورش و نسبت به مواد مخدر صنعتی و آسیب های آن آشنایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بر اساس تعریف قانون معتاد متجاهر در استان وجود ندارد، عنوان کرد: مصرف متادون ترک اعتیاد نیست بلکه تغییر شیوه مصرف است و جزء مواد مخدر صنعتی محسوب می شود.

کاهنی با اشاره به اینکه متاسفانه کشف شیشه در استان از ابتدای سال جاری ۲۵۱ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته داشته است، سال گذشته تنها چهار کیلو کشفیات شیشه در استان داشته ایم که این رقم در سال جاری به ۱۶ کیلو رسیده است.

وی با اشاره به استفاده از مواد مخدر در انواع اشیاء به مردم به خصوص آرایشگاه های زنانه هشدار داد: دستمال مرطوب آغشته به مواد مخدر در استان مشاهده شده است که باید مراقب استفاده از آن ها باشیم.

وی با بیان اینکه بیشترین کشفیات مربوط به مرکز استان، نهبندان، سربیشه و قاین بوده است، گفت: با راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در استان مشروط بر مدیریت صحیح و کاربردی موافق هستیم.