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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

مصرف آب در بخش کشاورزی استان زنجان ۸۹ درصد است

مصرف آب در بخش کشاورزی استان زنجان ۸۹ درصد است

زنجان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان با تاکید بر اینکه الگوی کشت در بخش کشاورزی تغییر کند، گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی استان زنجان ۸۹ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یوسف پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای امور اراضی و آب، به میزان مصرف آب در بخش های مختلف در استان زنجان اشاره کرد و افزود: مصرف آب در بخش کشاورزی ۸۹ درصد، بخش صنعت چهار درصد و آب شرب ۷ درصد است. 

وی اظهار کرد: میزان مصرف آب در بخش صنعتی در استان زنجان از متوسط کشوری بالاتر است. 

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: ۱۷ هزار و ۸۲۶ حلقه چاه ، ۷۳۰ قنات و ۵ هزار و ۸۹۶ چشمه نیز در استان  زنجان وجود دارد که شاهد اضافه برداشت به میزان ۱۵۲ میلیون لیتر از چاه های استان هستیم.

رضا پور تاکید کرد: دشت زنجان سالانه ۵۵ سانت افت آب زیرزمینی دارد و دشت زرین آباد ۷۲ سانتی متر و دشت ابهر ۱۴۰ سانتی متر افت آب زیرمینی در سال را تجربه می کنند.

وی ابراز کرد:  استفاده درستی از آب در کشور و استان زنجان  نمی شود و  باید الگوی کشت در بخش کشاورزی تغییر کند و بهره وری از منابع آبی افزایش یابد.

رضا پور وسعت دشت ابهر را یک هزار و ۴۰ مترمربع و وسعت محدوده مطالعاتی را یک هزار و ۹۲۶ مترمربع عنوان کرد و گفت: از سال ۷۶ تا کنون میزان منابه آبی این دشت با کاهش مواجه بوده است و در وهله نخست باید این کاهش شدید را متوقف کنیم. 

وی افت سطح آب های زیرزمینی استان زنجان را به صورت سالانه ۷۷ سانتی متر اعلام کرد و افزود: دشت ابهر بحرانی ترین دشت استان است که میزان افت سالیانه این دشت یک متر و ۴۰ سانتی متر است و عمده فشارهای وارد شده به منابع آبی برداشت های بیش از اندازه به صورت غیرمجاز است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان افزود: یکی از راهکارهای تقویت سفره آب های زیرزمینی تغذیه مصنوعی است و این اقدام از سال ۹۱ در سطح استان آغاز شده و هر سال انجام می شود. 

رضاپور از بحرانی بودن وضعیت پنج دشت استان زنجان از میزان هفت دشت موجود خبر داد و گفت: عمده مصرف منابع آبی کشور در بخش کشاورزی است.

کد مطلب 4110085

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