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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

آموزش و پرورش تحول در محتوای برنامه‌های درسی را به فراخوان گذاشت

آموزش و پرورش تحول در محتوای برنامه‌های درسی را به فراخوان گذاشت

آموزش و پرورش در فراخوانی عمومی از شهروندان خواست نظر خود در خصوص تحول در محتوای برنامه‌های درسی را به این وزارتخانه اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، متن این فراخوان به شرح زیر است:

آنچه از نظر می گذرانید، فراخوان عمومی برای تامل پیرامون یک موضوع مهم است:

برای آنکه کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان، احساس بهتری از دوران تحصیل در مدرسه داشته باشند و به مهارت و توانمندی  بالاتری برای زندگی دست یابند، ایجاد چه تحولی در محتوای برنامه های درسی و آموزش مدارس اولویت دارد؟

شما چه فکر می کنید؟

لطفاً با ارسال پاسخ خود به نشانی rooyesh@medu.ir  و یا آدرس تلگرامی ZangeRouyesh@  به پویایی آموزش و پرورش یاری رسانید.

کد مطلب 4110088

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