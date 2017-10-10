به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، متن این فراخوان به شرح زیر است:

آنچه از نظر می گذرانید، فراخوان عمومی برای تامل پیرامون یک موضوع مهم است:

برای آنکه کودکان و نوجوانان عزیز کشورمان، احساس بهتری از دوران تحصیل در مدرسه داشته باشند و به مهارت و توانمندی بالاتری برای زندگی دست یابند، ایجاد چه تحولی در محتوای برنامه های درسی و آموزش مدارس اولویت دارد؟

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