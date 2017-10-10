خیّران رفسنجان به مقوله اشتغالزایی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز شهید حسن احمدی رفسنجان اظهار داشت: دانش‌آموزان باید به خوبی درس بخوانند و آینده استان و کشور را بسازند.

وی افزود: مردم رفسنجان خدمات زیادی قبل از انقلاب داشتند و در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبارزان بزرگی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله هاشمیان و حجت الاسلام پورمحمدی از این خطه فعالیت می کردند.

رزم حسینی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز فرماندهان شجاع و عالی مقامی از شهرستان رفسنجان داشتیم و در این دوران کمک‌های مردمی زیادی از این شهرستان برای پشتیبانی از رزمندگان صورت می‌گرفت.

استاندار کرمان با بیان اینکه نقش مردم در حوزه اقتصادی شهرستان رفسنجان در سال‌های اخیر کم رنگ شده است، ادامه داد: اگر مردم را در حوزه های مختلف پای کار بیاوریم، آنها می‌توانند، خود را اداره کنند.

رزم حسینی با قدردانی از خیر مدرسه شهید حسن احمدی رفسنجان، تصریح کرد: می‌طلبد، خیران، ثروتمندان و پسته‌داران در حوزه اشتغالزایی، کشاورزی و مدرسه‌سازی شهرستان رفسنجان مشارکت بیشتری داشته باشند و ان شاءالله در دولت دوازدهم اقدامات بهتری در رفسنجان صورت بگیرد.

مدیر مجموعه آموزشی شهید حسن احمدی رفسنجان نیز در این مراسم اظهار داشت: از سال ۸۵ این دبستان را با حضور ۲۵ دانش‌آموز تأسیس کردیم و امروز مدارس شهید احمدی به سه ساختمان گسترش پیدا کرده است.

علی باقری افزود: مدرسه شهید احمدی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث شده و دارای سالن اجتماعات است و طبقه دوم آن نیز در سالهای آینده بر اساس نیاز ساخته می‌شود.

وی از اشتغالزایی مدرسه شهید احمدی برای ۴۰ نفر خبر داد و گفت: زمینه ازدواج بسیاری از کارکنان مدرسه شهید احمدی پس از اشتغال آنها فراهم شده است. ش