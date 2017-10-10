طرح آهن یاری در مدارس بردخون آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ظهر سه‌شنبه در این آئین با اشاره به نقش سلامتی افراد در پیشبرد تعلیم و تربیت، اظهار داشت: دانش آموزان آینده سازان و مدیران آینده کشور هستند و اگر می خواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم باید دارای دانش آموزانی بانشاط و سالم باشیم.

ظهیر محمودی افزود: برنامه های زیادی برای گسترش سلامت و تقویت بهداشت در مدارس داریم که برای اجرای طرح ها و برنامه ها با شبکه و مرکز بهداشت تعامل و همکاری گسترده ای وجود دارد تا میزان سلامت دانش آموزان ارتقاء یابد.

نماینده مرکز بهداشتی درمانی شهید بردستانی نیز گفت: کمبود آهن و کم خونی فقر آهن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای و بهداشت عمومی در جهان است و بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در حدود سه میلیارد نفر از مردم جهان به کم خونی فقر آهن دچارند.

دکتر منتخبی افزود: فقر آهن باعث خستگی، تنگی نفس، اضطراب، رنگ پریدگی، سیاهی رفتن چشم، سرگیجه، سردرد، بی اشتهایی و حالت تهوع و برخی عوارض دیگر می شود.

وی اضافه کرد: دانش آموزان باید غذاهای حاوی آهن مانند گوشت، مرغ، ماهی، جگر، حبوبات و سبزیجات برگ سبز استفاده کنند و با مصرف مواد غذایی حاوی ویتامینC همراه با غذا نظیر مرکبات، گوجه فرنگی و سبزیهای تازه به جذب آهن غذا کمک کنند، زیرا ویتامین C موجب جذب بهتر آهن غذا شود.

کارشناس بهداشت مدارس بردخون نیز گفت: قرص آهن در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم طی 16 هفته توزیع می شود و علاوه بر آن قرص ویتامین D نیز به مدت 9 ماه توزیع و استفاده می شود.

بهرام قایدی افزود: این قرص به منظور پیشگیری از کم خونی به صورت دوره ای در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم با نظارت مربیان بهداشت مدارس توزیع می‌شود.