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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

بزرگترین مولفه ی اقتدار، امنیت است

بزرگترین مولفه ی اقتدار، امنیت است

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: بسترلازم برای فراهم کردن اقتدار هر کشوری امنیت است و زمانی که آرامش و امنیت وجود نداشته باشد در آن زمان خلاقیت هویدا نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی روز سه شنبه در مراسم قرائت پیام مهر که در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بابایی برگزار شد، اظهار کرد: هر کشور برای اعلام اقتدار خود نیازمند مولفه های متعددی است که بزرگترین مولفه اقتدار، امنیت است که در حال حاضر کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به برکت ماموران نیروی انتظامی و در راس آن فرمانده معظم کل قوا در کشور نظم و امنیت حکم فرما است که باید قدر این این غنیمت را دانست و در حفظ آن تلاش کرد.

قاسمی یاد آور شد: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اسلامی و شیعه شاهد نا امنی ها و حملات تروریستی هستیم و امنیت و آرامش حاکم در کشور نشان از توان بالای ناجا در کشور است.

مدیر کل آموزش و پرورش قزوین با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه ی هر کشور نسل جوان است گفت: امنیت حاکم در مدارس و کشور موجب می شود تا ارتباط موثری بین نسل جوان و مسئولان برقرار شود و این سرمایه گذاری می تواند اثر گذاری خوبی داشته باشد.

قاسمی تصریح کرد: نیروی انتظامی در تمامی بازه های زمانی حضور پررنگ داشته و ما تنها شاهد اقدامات کوچک این افراد هستیم و بسیاری از اقدامات بزرگ این ماموران به صورت پنهان صورت می گیرد.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند و ماموران نیروی انتظامی با انجام نمایش رزمی اقتدار و توان انتظامی خود را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 4110096

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