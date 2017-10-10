بزرگترین مولفه ی اقتدار، امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی روز سه شنبه در مراسم قرائت پیام مهر که در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بابایی برگزار شد، اظهار کرد: هر کشور برای اعلام اقتدار خود نیازمند مولفه های متعددی است که بزرگترین مولفه اقتدار، امنیت است که در حال حاضر کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به برکت ماموران نیروی انتظامی و در راس آن فرمانده معظم کل قوا در کشور نظم و امنیت حکم فرما است که باید قدر این این غنیمت را دانست و در حفظ آن تلاش کرد.

قاسمی یاد آور شد: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اسلامی و شیعه شاهد نا امنی ها و حملات تروریستی هستیم و امنیت و آرامش حاکم در کشور نشان از توان بالای ناجا در کشور است.

مدیر کل آموزش و پرورش قزوین با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه ی هر کشور نسل جوان است گفت: امنیت حاکم در مدارس و کشور موجب می شود تا ارتباط موثری بین نسل جوان و مسئولان برقرار شود و این سرمایه گذاری می تواند اثر گذاری خوبی داشته باشد.

قاسمی تصریح کرد: نیروی انتظامی در تمامی بازه های زمانی حضور پررنگ داشته و ما تنها شاهد اقدامات کوچک این افراد هستیم و بسیاری از اقدامات بزرگ این ماموران به صورت پنهان صورت می گیرد.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند و ماموران نیروی انتظامی با انجام نمایش رزمی اقتدار و توان انتظامی خود را به نمایش گذاشتند.