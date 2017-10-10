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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی خبر داد:

وقوع هزار و ۱۷۱ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی

وقوع هزار و ۱۷۱ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری یک هزار و ۱۷۱ فقره تصادف در جاده های استان به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی ظهر سه شنبه در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک استان اظهار کرد: خوشبختانه طی سه سال گذشته با همدلی خوبی که بین مسئولین استان بوده شاهد روند کاهش تلفات جاده ای در استان بوده ایم.

وی با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری تلفات جاده ای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش داشته است، افزود: از ابتدای سال جاری یک هزار و ۱۷۱ فقره تصادف در استان به وقوع پیوسته است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع تصادفات جاده ای استان طی شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۴۸۸ مجروح و ۱۱۲ نفر جان باختند.

۵۸درصد تصادفات خراسان جنوبی در قاین و بیرجند

وی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، عنوان کرد: عمده ترین علت وقوع تصادفات جاده ای استان مربوط به عدم توجه به جلو با ۴۶ درصد است.

رضایی با اشاره به اینکه اکثر تصادفات استان طی ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب به وقوع می پیوندد، گفت: بیشترین تصادفات جاده ای در بین وسایل نقلیه مربوط به خودروهای سواری با ۶۳ درصد است.

وی با بیان اینکه ۶۱ درصد تصادفات فوتی در ۳۹ کیلومتری ورودی شهرها اتفاق می افتد، اظهار داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری ۵۸ درصد تصادفات استان در جاده های شهرستان بیرجند و قاین به وقوع پیوسته است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیشترین سهم تصادفات با ۲۹ درصد مربوط به خودروی پراید است، افزود: امیدواریم روند کاهش تصادفات جاده ای در استان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: طی ۱۰ روز اول مهر ماه سال جاری هجمه ترافیک ناخواسته موجب شده است تعداد تلفات جاده ای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت برابر شود.

رضایی افزود: مرکز مانیتورینگ ثبت تخلفات استان همزمان با سراسر کشور در حال راه اندازی است.

کد مطلب 4110099

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