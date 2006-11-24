مراجعان به محاکم قضائی از برخورد نامناسب برخی قضات گله مند هستند

حسین امدادی در گفتگو با خبرنگار مهر ، به عدم رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضائی اشاره کرد و افزود: برخی قضات تصور می کنند در صورت بروز رفتار مسالمت آمیز مراجعه کنندگان از برخورد آنان سوء استفاده می کنند به همین دلیل در اغلب موارد رفتار چندان مناسبی با طرفین پرونده ندارند.

وی ادامه داد: همواره از سوی مسئولان قضائی بر تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی تاکید می شود اما برخی قضات توجهی به این موضوع ندارند.

امدادی بر عدم رعایت بخشنامه رئیس قوه قضائیه از سوی قضات در ممانعت از صدور حکم حبس اشاره کرد و افزود: قضات را از طریق بخشنامه نمی توان از صدور حکم حبس منع کرد و باید این امر به صورت قانونی مورد تصویب قرار گیرد تا قضات ملزم به اجرای آن شوند.

وی در ارتباط با افزایش ورودی پرونده ها در محاکم قضائی ایران گفت: در کشوری همچون سوئیس ممکن است در یک روز در محاکم آنان پرونده ای جهت رسیدگی وجود نداشته باشد اما در کشور ما هر روز تعداد کثیری پرونده وارد محاکم می شود که باعث تاسف است.

این حقوقدان همچنین به دانش محدود و بی تجربگی برخی قضات در رسیدگی به پرونده ها اشاره و تصریح کرد: برخی قضات دانش قضائی بالایی ندارند و این امر باعث می شود تا طرفین پرونده از حکم صادره وی رضایت نداشته باشند.