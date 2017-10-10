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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

معاون توسعه مدیریت سازمان غذا و دارو خبر داد؛

۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی دارویی دانشگاه ها تامین اعتبار شد

۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی دارویی دانشگاه ها تامین اعتبار شد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶، هزار میلیارد تومان بابت بدهی دارویی دانشگاه ها به شرکت های پخش دارویی تخصیص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین حریری در دومین نشست هم اندیشی دبیران مناطق ۱۰ گانه کشور با محوریت مدیریت هزینه ها در سازمان غذا و دارو، افزود: دانشگاه ها موظف هستند اسناد مربوط به این بدهی ها را از طریق ادارات امور و اقتصادی استان ها، هماهنگ کرده و اوراق را به شرکت های مربوطه تحویل دهند تا بدهی آنها پرداخت شود.

کد مطلب 4110103
حبیب احسنی پور

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