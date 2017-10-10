به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین حریری در دومین نشست هم اندیشی دبیران مناطق ۱۰ گانه کشور با محوریت مدیریت هزینه ها در سازمان غذا و دارو، افزود: دانشگاه ها موظف هستند اسناد مربوط به این بدهی ها را از طریق ادارات امور و اقتصادی استان ها، هماهنگ کرده و اوراق را به شرکت های مربوطه تحویل دهند تا بدهی آنها پرداخت شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان غذا و دارو خبر داد؛
۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی دارویی دانشگاه ها تامین اعتبار شد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو گفت: سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶، هزار میلیارد تومان بابت بدهی دارویی دانشگاه ها به شرکت های پخش دارویی تخصیص داده است.
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