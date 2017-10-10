۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی دارویی دانشگاه ها تامین اعتبار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین حریری در دومین نشست هم اندیشی دبیران مناطق ۱۰ گانه کشور با محوریت مدیریت هزینه ها در سازمان غذا و دارو، افزود: دانشگاه ها موظف هستند اسناد مربوط به این بدهی ها را از طریق ادارات امور و اقتصادی استان ها، هماهنگ کرده و اوراق را به شرکت های مربوطه تحویل دهند تا بدهی آنها پرداخت شود.