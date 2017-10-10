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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری:

ارائه آموزش های ترافیکی به رانندگان ضروری است

ارائه آموزش های ترافیکی به رانندگان ضروری است

شهرکرد- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: ارائه آموزش های ترافیکی به رانندگان در این استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر سه شنبه در همایش طلایه داران ترافیک با اشاره به اینکه ارائه آموزش های ترافیکی به رانندگان ضروری است، اظهار داشت: ارائه آموزش های ترافیکی و آشنایی آنها با فرهنگ ترافیک موجب کاهش بسیاری از حوادث جاده ای خواهد شد.

وی ادامه داد: باید فرهنگ صحیح رانندگی در جاده ها را به رانندگان را آموزش دهیم.

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سرعت بالا یکی از مهمترین عوامل تصادفات است، تاکید کرد: باید تلاش شود که رانندگان با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئن حرکت کنند و خطری برای سلامتی خانواده خود ایجاد نکنند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته حمل و نقل جاده ای در این استان آغاز شده است و در تلاش هستیم از این فرصت برای ترویج فرهنگ ترافیکی استفاده کنیم.

کد مطلب 4110104

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