به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر سه شنبه در همایش طلایه داران ترافیک با اشاره به اینکه ارائه آموزش های ترافیکی به رانندگان ضروری است، اظهار داشت: ارائه آموزش های ترافیکی و آشنایی آنها با فرهنگ ترافیک موجب کاهش بسیاری از حوادث جاده ای خواهد شد.

وی ادامه داد: باید فرهنگ صحیح رانندگی در جاده ها را به رانندگان را آموزش دهیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سرعت بالا یکی از مهمترین عوامل تصادفات است، تاکید کرد: باید تلاش شود که رانندگان با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئن حرکت کنند و خطری برای سلامتی خانواده خود ایجاد نکنند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته حمل و نقل جاده ای در این استان آغاز شده است و در تلاش هستیم از این فرصت برای ترویج فرهنگ ترافیکی استفاده کنیم.