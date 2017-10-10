انهدام مواضع داعش در مرز عراق با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، غسان العیثاوی سخنگوی عشایر الانبار از فرار خانواده های مناطق تحت اشغال داعش در القائم و راوه به سوی الرطبه در غرب عراق خبر داد.

وی افزود: طرح ها و آمادگی های نظامی برای آزادسازی این مناطق از لوث داعش وجود دارد.

العیثاوی تاکید کرد: بسیاری از خانواده ها از مناطق تحت اشغال داعش به سوی نیروهای امنیتی در الرطبه می گریزند. نیروهای امنیتی اسامی افرادی که می آیند را به دقت بررسی و آنگاه این افراد را به اردوگاه الحبانیه منتقل می کنند.

سخنگوی عشایر الانبار اعلام کرد: داعش از خانواده ها در القائم و راوه به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.

از سوی دیگر منابع وابسته به حشد شعبی عراق از انهدام ۵ مرکز وابسته به داعش در مرزهای عراق با سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: یگان موشکی حشد شعبی پنج مرکز وابسته به تکفیری ها را در مرزهای سوریه با عراق هدف قرار دادند. این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق از مکان حضور تروریستها انجام شد.