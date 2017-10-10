به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار جریان‌شناسی ‌ایران‌ معاصر ‌با حضور افردی چون حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا، حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه، عادل پیغامی، مسعود معینی پور، حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، فرشاد مهدی پور، هادی بیگی و روح الله رجبی برگزار می شود.

موضوعات این دوره ها شامل جریان‌شناسی ‌ایران‌ معاصر ‌در ‌نسبت ‌با حوزه و روحانیت، روشنفکری، جهان اسلام، سیاست، فکر و فرهنگ، اقتصاد، رسانه و هنر و ادبیات است.

زمان برگزاری این دوره از ۲۷ مهرماه پنج شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح به نشانی: قم، خیابان سمیه، مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) اعلام شده است.

مهلت ثبت نام در این دوره درسگفتارها تا پنج شنبه ۲۷ مهرماه است. این درسگفتارها ویژه برادران در نظر گرفته شده است.

گواهی‌ پایان‌ دوره هم برای شرکت کنندگان صادر می شود.همچنین شرکت در دوره رایگان است.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند با شماره ۰۹۱۰۹۹۸۸۱۱۳ تماس بگیرند.