به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، امان الله حسین پور در خصوص جشن عاطفه ها، اظهار کرد: مرحله دوم جشن عاطفه‌ها چهارشنبه ۱۹ مهر ماه با کمک آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی در بیش از دو هزار و ۵۰۰ آموزشگاه با حضور ۳۲۰ هزار دانش آموز سراسر استان برگزار می شود.

وی با اشاره به توزیع بیش از ۳۰۰ هزار پاکت مهر عاطفه ها برای جمع آوری کمک های دانش آموزان گفت: مردم خیر و نیکوکار گلستانی در مرحله نخست جشن عاطفه‌ها بیش از یک میلیارد تومان کمک های نقدی و غیر نقدی اهدا کردند.

حسین پور با بیان این که مردم استان بیش از ۶۷۰ میلیون تومان در سال گذشته در جشن عاطفه ها کمک کردند، افزود: امسال جمع آوری هدایا و کمک‌های نقدی در جشن عاطفه‌ها به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است.

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان تصریح کرد: جشن عاطفه‌های امسال به صورت متمرکز در دو بخش مردمی و مدارس برگزار شده است، بخش مردمی این جشن، شهریور ماه در مرحله نخست برگزار شد و بخش مدارس در ۱۹ مهر ماه با شعار «مهر در انتظار همدلی» در سراسر کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری جشن عاطفه ها خاطرنشان کرد: این جشن با هدف تأمین نوشت افزار، پوشاک و وسایل کمک آموزشی برای پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و دانشجویان نیازمند برگزار می شود تا هیچ دانش آموزی تنها برای نبود امکانات مالی از تحصیل باز نماند.

حسین پور یادآور شد: کمکهای جمع آوری شده برای کمک هزینه تحصیلی۱۰هزار دانش آموز و بیش از هزار دانشجوی مددجوی تحت حمایت این نهاد و دانش آموزان و محصلین نیازمند و بی بضاعت غیر تحت حمایت هزینه می شود.