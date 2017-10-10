به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان گناوه گفت: اداره آموزش و پرورش در بخش دانش آموزی و اداره ورزش و جوانان در سطح همگانی و قهرمانی متولیان ورزش در هر جامعه و شهرستانی هستند و ما با تعامل با اداره ورزش سعی داریم که به بهترین نحو ممکن به موفقیت ورزشکاران شهرستان کمک کنیم.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش حدود چهار سال است که المپیاد ورزشی در سطح مدارس را شروع کرده است. این المپیاد چیزی شبیه ورزش همگانی است و هدف از برگزاری آن شرکت همگانی دانش آموزان در این طرح و ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان است این المپیاد به صورتی طراحی شده است که حداقل با چهار رشته برگزار می شود و نوع برگزاری آن بستگی به توان آن مدرسه و آموزشگاه دارد.

احمدی اظهار داشت: آموزش و پرورش از نظر اماکن و فضاهای ورزشی و قهرمانی در سطح کشوری و استانی در قسمت پسران در سطح خوب و مطلوبی قرار دارد ولی اماکن ورزشی برای دانش آموزان دختر جالب نیست و سهم دختران از ۵ سالن ورزشی تنها یک سالن است و آنها نمی توانند از چمن های مصنوعی و چمن ورزشگاه شهدای دانش آموز به دلیل باز بودن فضا استفاده کنند.

وی یادآور شد: در سال جاری در آموزشگاه دخترانه حجاب یک سالن ورزشی کلنگ زنی خواهد شد و با توجه به اینکه چهار مدرسه دخترانه در کنار هم قرار دارند اگر در سال آینده یک سالن ورزشی در مدرسه رقیه اختصاص داده شود آن چهار آموزشگاه از نظر سالن ورزشی بی نیاز خواهند شد.

غلامرضا خدری مسئول ورزش دانش آموزی نیز گفت: چهار سال قبل سرانه فضای ورزشی دانش آموزی برای هر دانش آموز در شهر گناوه ۲ سانتیمتر بود ولی در حال حاضر این سرانه فضای ورزشی به بیش از ۵۰ سانتیمتر رسیده است که این پیشرفت و افزایش فضای ورزشی قابل تقدیر است.

وی بیان داشت: ورزش دانش آموزی از نظر سخت افزاری، اماکن و تجهیزات ورزشی در شرایط ایده آل و خوبی قرار دارد و به همین دلیل ما شاهد موفقیت و قهرمانی های تیمی و انفرادی تیم های اعزامی به مسابقات استانی و کشوری هستیم.

خدری افزود: با رایزنی هایی که با مسئولین داشتیم توانستیم هزینه یک چمن مصنوعی در یکی از مدارس گناوه را بگیریم تا یک زمین دیگر به اماکن و فضاهای ورزشی آموزش و پرورش اضافه شود.

مسئول ورزش دانش آموزی گناوه گفت: المپیاد ورزشی دانش آموزی طرحی است که وزارت خانه تاکید فراوانی بر آن دارد و دلیل آن این است که همه دانش آموزان به ورزش کشانده شوند و مخصوص عده ای خاص از دانش آموزان نیست ولی از مسئولین شهرستان انتظار داریم که از نظر معنوی به ما کمک کنند و با حضور خود در این المپیادها باعث ارزش بیشتر این طرح و دلگرمی دبیران ورزش و دانش آموزان شوند.