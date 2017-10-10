آتش سوزی منطقه صوفی ملکشاهی دوباره شعله ور شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی منطقه صوفی ملکشاهی به علت وزش باد، دوباره شعله ور شد.

اسد قاسمی فرماندار ملکشاهی در این ارتباط گفت: با وجود مهار آتش سوزی در بامداد امروز در منطقه صوفی، آتش سوزی دقایقی قبل دوباره شروع شده است.

وی با بیان سخت گذر بودن منطقه جنگلی صوفی، اظهار کرد: برای مهار آتش سوزی به کمک همه مردم و دستگاه ها نیازمند هستیم.

منطقه درگناب در ۱۵ کیلومتری شهر ارکواز و در مسیر جاده ملکشاهی به ایلام و جزو مناطق جنگلی رشته کوه کبیرکوه است.

در سال جاری این دومین آتش سوزی گسترده ای است که در سطح اراضی و جنگل های مناطق کوهستانی شهرستان ملکشاهی رخ می دهد.